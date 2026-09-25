Emmanuel Macron szerint Franciaország is célpontjává válhat egy orosz dróntámadásnak

Oroszország;Franciaország;Emmanuel Macron;

2026-09-25 06:51:00 CEST

Ha azt kérdezik, hogy megtörténhet-e, a válaszom igen – mondta egy interjúban a francia elnök.

Emmanuel Macron francia államfő szerint Franciaország is célpontjává válhat egy robbanóanyaggal felszerelt drónt alkalmazó támadási kísérletnek, mint amilyen augusztus elején a lipcsei repülőtéren történt, s amelyet Németország Oroszországnak tulajdonított.

Franciaországban még nem voltak ilyen típusú támadások,

„de ha azt kérdezik, hogy megtörténhet-e, a válaszom igen”

– mondta a francia elnök csütörtök este a France 2 köztévének és a TF1 kereskedelmi csatornának adott élő interjújában. Hozzátette, Oroszország álláspontja az, hogy „Európa Ukrajna stratégiai mélysége”.

Emmanuel Macron ugyanakkor kiemelte, az amerikai hírszerzés, a CIA nem tájékoztatta a francia szolgálatokat egy esetleges orosz dróntámadásról Franciaország déli részén, ellentétben külföldi televíziókban elhangzott értesülésekkel.

A francia elnök emellett hihető forgatókönyvnek nevezett egy újabb orosz mozgósítást 300 ezer emberrel az Ukrajna elleni háborúhoz.

– A jelenleg hiteles forgatókönyv, amelyet gyakran megosztanak, körülbelül 300 ezer ember körül van – mondta az államfő. Hozzátette,

„a jel, amit Oroszország jelenleg küld, az az: készen állunk még több áldozatot hozni, hogy elfoglaljuk az egész Donyec-medencét”.

Az elnök kiemelte, hogy az Ukrajna ellen indított háború már „1,2 millió emberébe” került Oroszországnak, beleértve a sebesülteket és a halottakat is.

– Oroszország azt mondta 2022 februárjában: indítunk egy különleges műveletet. Három hét alatt elfoglaljuk Ukrajnát. Ma már több mint négy és fél év elteltével ez nem így van. Az ukránoknak sikerült egy figyelemre méltó ellentámadást végrehajtaniuk, és 2022 őszétől, tehát most már négy éve, a frontvonal gyakorlatilag stabilizálódott – hangsúlyozta az államfő.

Emmanuel Macron azt is bejelentette, hogy Franciaország katonai eszközöket küld a vörös-tengeri Janbu kikötőjének védelmére, amely Szaúd-Arábia kulcsfontosságú exportközpontja.

– Katonai eszközöket fogunk küldeni, vagyis katonákat, radarokat, védelmi rendszereket, hogy megvédjük ezt a helyet, nem pedig azért, hogy bármilyen konfliktusba belépjünk

– mondta az elnök, hozzátéve, hogy a cél a kőolajpiacok feszültségének csökkentése.

– Meglátjuk majd a helyzet alakulását, a szükségletek szerint – fogalmazott Emmanuel Macron arra a kérdésre válaszolva, hogy Rafale harci repülőgépeket is mozgósít-e Franciaország a régióban. – Mindenesetre – folytatta – felkészülünk arra, hogy megvédjük ezt a helyszínt, mert néhány héttel ezelőtt onnan naponta még több mint 5 millió hordónyi olaj indult.

– Amint enyhítünk az egyik ilyen helyen, a hatás azonnal érezhető a kutakon. Két napon belül meg fogják érezni a kutakon

– hangsúlyozta az államfő.

A Janbuból induló olajvezeték kulcsszerepet játszott a Közel-Keleten zajló háború során, lehetővé téve Szaúd-Arábia számára, hogy megkerülje a Hormuzi-szorost az olajának exportálásához. Napi 5 millió hordó nyersolajat tud szállítani, kapacitása ideiglenesen 7 millió hordóra is növelhető. A kikötő, amely jelentős olajtároló és -finomító létesítményeknek is helyszínt biztosít, jelenleg célpontja az iráni támogatású jemeni húszi lázadóknak.