Irán bemutatott egy hétnapos tervet a Hormuzi-szoros újranyitásáról

Irán;Egyesült Államok;Hormuzi-szoros;

2026-09-25 08:27:00 CEST

Az iráni külügyminiszter azt is közölte, hogy ismét tárgyalóasztalhoz ülnének az amerikai féllel.

Irán a Hormuzi-szoros újranyitásáról szóló hétnapos tervet mutatott be az Egyesült Államoknak – tájékoztatott az iráni külügyminiszter, akinek a bejelentését pénteken idézte az amerikai sajtó.

Abbász Aragcsi New Yorkban, az ENSZ-közgyűlés idején tett bejelentése szerint Teherán közvetítőkön keresztül tudatta Washingtonnal, hogy

„amennyiben bizonyos feltételek teljesülnek”, a hetedik nap végén Irán újranyitná a szorost és ismét tárgyalóasztalhoz ülne az amerikai féllel

– derül ki a New York Times című lap és a CNN hírtelevízió tudósításából.

Bár a tárcavezető nem tért ki magukra a feltételekre, leszögezte, hogy azok semmivel sem többek, mint amiben a két ország már júniusban megállapodott, célozva a harci cselekmények leállítását is előirányzó egyetértési memorandumra, amely augusztus közepén járt le, és amelyet a felek azóta sem újítottak meg.

Sajtóértesülések szerint amerikai és iráni tisztségviselők az ENSZ-közgyűlés idején ismét egyeztettek egymással, a megbeszéléseket egy magát megnevezni nem kívánó amerikai tisztségviselő pedig „pozitívnak és konstruktívnak” nevezte.