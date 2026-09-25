Irán bemutatott egy hétnapos tervet a Hormuzi-szoros újranyitásáról

Irán a Hormuzi-szoros újranyitásáról szóló hétnapos tervet mutatott be az Egyesült Államoknak – tájékoztatott az iráni külügyminiszter, akinek a bejelentését pénteken idézte az amerikai sajtó.
Abbász Aragcsi New Yorkban, az ENSZ-közgyűlés idején tett bejelentése szerint Teherán közvetítőkön keresztül tudatta Washingtonnal, hogy
„amennyiben bizonyos feltételek teljesülnek”, a hetedik nap végén Irán újranyitná a szorost és ismét tárgyalóasztalhoz ülne az amerikai féllel
– derül ki a New York Times című lap és a CNN hírtelevízió tudósításából.
Bár a tárcavezető nem tért ki magukra a feltételekre, leszögezte, hogy azok semmivel sem többek, mint amiben a két ország már júniusban megállapodott, célozva a harci cselekmények leállítását is előirányzó egyetértési memorandumra, amely augusztus közepén járt le, és amelyet a felek azóta sem újítottak meg.
Sajtóértesülések szerint amerikai és iráni tisztségviselők az ENSZ-közgyűlés idején ismét egyeztettek egymással, a megbeszéléseket egy magát megnevezni nem kívánó amerikai tisztségviselő pedig „pozitívnak és konstruktívnak” nevezte.Csővezetékek törhetik meg Irán évtizedes zsarolási potenciálját a kulcsfontosságú Hormuzi-szorosnálMűholdképek mutatják, Irán újjáépíti a nukleáris programjához kötött létesítményeket