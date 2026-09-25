Baka András és Orbán Anita amerikai és globális zsidó szervezetek vezetőivel tárgyalt New Yorkban

Magyarországon évszázadokra nyúlik vissza a zsidó közösség együttélése és együttműködése. Napjainkban Közép-Európa legnagyobb zsidó közössége él Magyarországon, számukra hazánk ma a világ egyik legbiztonságosabb országa, mind a kormány, mind a köztársasági elnök fontosnak tartja ennek fenntartását, mi több, erősítését – közölte Facebook-oldalán a Sándor-palota, miután Baka András New Yorkban a helyi, az amerikai (AJC) és a globális (WJC) zsidó szervezetek vezetőivel egyeztetett.
Az államfő nem egyedül utazott, és tárgyalt az ENSZ-közgyűléshez kacsolódó diplomáciai találkozókon, hanem Orbán Anita külügyminiszterrel együtt. A magyar diplomácia vezetője is beszámolt a Facebook-oldalán az elmúlt napok tárgyalásairól.Baka András: Túl gyakran tétlen az ENSZ, amikor a nagyhatalmak és szövetségeseik megszegik a szabályokat
A tárcavezető a Zöld-foki Köztársasággal folytatott tárgyalással kapcsolatban megemlítette, hogy ezúttal Magyarország az Európai Uniót is képviselte, hiszen az Európai Külügyi Szolgálattal előkészített közös üzeneteket adtak át, így a magyar álláspont mellett az EU nevében is tárgyaltak. – Erre évek óta nem volt példa – írta Facebook-bejegyzésében Orbán Anita, aki beszámolt arról, hogy részt vettek vettek az ENSZ Biztonsági Tanács sajtókiállásán, és kilenc kétoldalú találkozót zajlott többek között Angola, Kirgizisztán, Brazília és az Egyesült Arab Emírségek külügyminisztereivel is.Baka András a NATO-határok védelméről is tárgyalt az észt és a finn államfővel New YorkbanBaka András a svájci köztársasági elnökkel tárgyalt, bő 87 millió frank az eredményPénzügyi és politikai válságban kezdődik az ENSZ-közgyűlés nagy diplomáciai hete