Magyarország;New York;Baka András;egyeztetés;zsidó szervezetek;ENSZ közgyűlés;Orbán Anita;

2026-09-25 07:30:00 CEST

Baka András és Orbán Anita amerikai és globális zsidó szervezetek vezetőivel tárgyalt New Yorkban

A köztársasági elnök és a külügyminiszter az ENSZ-közgyűlésre utazott az Egyesült Államokba, ahol az elmúlt napokban magyar részről is diplomáciai nagyüzem zajlott.