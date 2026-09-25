Vidnyánszky Attila: Most már biztosan mondhatom, önként nem távozom a Nemzeti éléről

Nemzeti Színház;Vidnyánszky Attila;MITEM;SZFE;

2026-09-25 12:26:00 CEST

Mandátuma végéig tervezi vezetni a Nemzeti Színházat Vidnyánszky Attila, és – mint a Kossuth rádió Felkelő című műsorában fogalmazott – most már biztos abban, hogy önként nem távozik. A főigazgató szerint továbbra sem sikerült találkoznia Tarr Zoltánnal, miközben a színház működéséről, a MITEM jövőjéről és a következő évadról is vannak megválaszolatlan kérdései.

„Most már biztosan mondhatom, hogy én önként nem távozom” – jelentette ki Vidnyánszky Attila a Kossuth rádió péntek reggeli hírműsorában. A Nemzeti Színház főigazgatója egy hónappal korábban még arról beszélt, hogy arra számít, leváltják, most azonban azt mondta: mandátuma végéig tervez, és reméli, hogy ki is töltheti azt.

Vidnyánszky elmondása szerint a kulturális tárca vezetőjével, Tarr Zoltánnal továbbra sem találkozott, noha ezt többször kérte, és leveleire, illetve a színház működésével és következő évadaival kapcsolatos konkrét kérdéseire sem kapott választ. Azt mondta, szeretné, ha az új kulturális vezetés jobban megismerné a Nemzetiben folyó munkát.

A beszélgetés egyik központi témája a Nemzeti Színház költségvetése volt. Vidnyánszky szerint 350 millió forintot zároltak az intézménynek járó stratégiai támogatásból, emellett pedig további 100 millió forint, pályázaton már elnyert támogatást sem folyósítottak. A főigazgató így összesen 450 millió forintos kieséssel számol. A műsorvezető felvetésére, hogy a Nemzeti teljes költségvetése 4,4 milliárd forint, működési támogatása pedig meghaladja a 3 milliárdot, Vidnyánszky azt válaszolta: ha év elején tudnak a csökkentésről, ahhoz tudják igazítani az évadot, de az év közben kieső összeg szerinte az adott féléves keret több mint húsz százaléka.

A pénzügyi bizonytalanság miatt változtattak a bemutatók sorrendjén is. Szigligeti Ede A falu rossza című népszínművét levették az őszi műsorról, mert Vidnyánszky szerint azt gazdagabb díszletekkel és jelmezekkel kellene színre vinni. Helyette

korábbra hozták Dosztojevszkij Ördögök című regényének adaptációját, amelynek – mint fogalmazott – „jól áll a szegény színház”.

Az előadás egy korábban eltervezett trilógia középső része lesz a Marx tőkéje és Kafka A per című művének készülő adaptációja között.

Vidnyánszky ennél nagyobb problémának nevezte, hogy továbbra sem tudja, lesz-e támogatás a következő Madách Nemzetközi Színházi Találkozóra, a MITEM-re. Mint mondta, a tavasszal esedékes fesztivál külföldi résztvevőivel már szerződéseket kellene kötniük. Szintén döntést vár a Nemzeti Színház épületének szerinte halaszthatatlan felújítási problémáiról. Jövőre lesz 190 éves a Nemzeti Színház, a Duna-parti épület pedig 25 éves.

A műsorban szóba került Vidnyánszky korábbi intézményi befolyása is. A műsorvezető arra kérdezett rá, nem tartja-e utólag túl soknak, hogy egyszerre vezette a Nemzeti Színházat, az SZFE-t fenntartó alapítvány kuratóriumát és a Magyar Teátrumi Társaságot, miközben a színházi támogatások rendszerére is jelentős befolyása volt. Vidnyánszky azt válaszolta: „lehet, hogy túl sok”, ugyanakkor az elmúlt 16 év eredményei között említette a Déryné Programot, a Lázár Ervin Programot, a színházfelújításokat és a MITEM létrehozását. Ezekre – mondta – büszke.

Az SZFE átalakításával kapcsolatban arra a kérdésre, mit csinálna ma másként, nem adott konkrét választ. Azt hangsúlyozta, hogy a modellváltást megelőzően évekig jelezték a képzés szakmai problémáit, és szerinte az új rendszerben javult a végzősök elhelyezkedése. A hallgatói és oktatói panaszokra azt mondta, ezek szerinte az egyetem 550 diákjának, illetve oktatói karának kisebb részétől érkeztek, és „jól fel lettek hangosítva”. Azt is állította, hogy az általa vezetett kuratórium 6,6 milliárd forinttal a számláján adta át az intézményt az új vezetésnek.

Arra a kérdésre, létezhet-e olyan helyzet, amelyben mégis önként távozna a Nemzeti éléről, Vidnyánszky azt mondta: korábban volt benne ilyen gondolat, ha le tudnak ülni tárgyalni és bizonyos kérdéseket tisztázni,

most azonban már biztos abban, hogy nem mond le.

Nyomásként elsősorban a bizonytalanságot említette: szerinte nehéz úgy új produkciókat tervezni és a társulatot egyben tartani, hogy nem tudja, meddig maradhat a posztján, és továbbra sem tud kapcsolatba lépni az új kulturális vezetéssel.

A Nemzeti Színház honlapja szerint a 2026/2027-es évadban továbbra is Vidnyánszky Attila főigazgató rendezésében készül az Ördögök, és az intézmény már a következő évadra is hirdet produkciókat.