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2026-09-26 07:24:00 CEST

Két postahivatalt is bezárnak Pécsen

A város önkormányzata eddig bírta a két intézmény finanszírozását, amelyeket a Magyar Posta Zrt. még a Covid-járvány után zárt be. A hivatalok később azért nyithattak újra, mert Pécs vállalta, hogy átmenetileg támogatja az üzemeltetést.