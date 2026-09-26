Két postahivatalt is bezárnak Pécsen

Bezárják a rózsadombi és a hirdi postahivatalt Pécsen, miután a város nem tudja tovább vállalni a finanszírozásukat – jelentette be a pécsi önkormányzat. Közleményük szerint a Magyar Posta Zrt. 2022. novemberben, a Covid-járványt követő energiaválság idején az önkormányzat megkérdezése nélkül jelentette be tíz postahivatal – akkor még ideiglenes – bezárását. A város vezetése ezután egyeztetéseket kezdeményezett az állami céggel a legfontosabb postahivatalok újranyitásáról, majd az önkormányzat vállalta, hogy másfél évig vállalja a gyárvárosi és a rózsadombi posta üzemeltetési költségének felét, a hirdi és a Fekete Gyémánt téri hivatal költségét pedig teljes egészében állja. Utóbbi azonban ennek ellenére sem nyitott ki újra.
A közleményből kiderült, a rózsadombi és a hirdi postahivatal ideiglenes nyitva tartásra vonatkozó másfél év 2024 nyarán lejárt, az önkormányzat ennek ellenére tovább finanszírozta az érintett postahivatalok üzemeltetését, amire 2023-ban, 2024-ben és 2025-ben 269 millió forintot fordított. Hozzátették, hogy a város költségvetése 2025-2026-ra kritikus állapotba került a város korábbi vezetése által felvett hitel törlesztése, az évről évre fokozódó állami sarcok és az értéküket fokozatosan elveszítő központi normatívák miatt.Kapitány István leváltotta a Magyar Posta vezetőjét
A posták ideiglenes bezárása állandósult, és az önkormányzatnak újabb állami feladatot kellett volna tartósan a pécsi adófizetők pénzéből fizetnie. A város azonban ezt már nem tudta vállalni, így 2025 őszétől mintegy 162 millió forint tartozása halmozódott fel a Magyar Posta Zrt. felé. Az önkormányzatnak a kötelező feladatokra kell összpontosítania: a közösségi közlekedésre, a közvilágításra, és arra, hogy a gyermekek és idősek meleg ételhez jussanak, postahivatalok finanszírozását, ami eredetileg állami feladat, nem tudja magára vállalni – írta a városvezetés. Megjegyezték, a postával együtt olyan megoldást keresek, amely olcsóbb, és elérhetőbb módon nyújt alapvető postai szolgáltatásokat a két, hivatal nélkül maradt városrészben.Leépítések zajlanak a Magyar Postánál, és ez nem csak a lakat alá került kis posták dolgozóit érintiSorozatos hivatalbezárás és létszámleépítés nem számít, nemzetközi elismerést kapott a Magyar Posta