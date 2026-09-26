Kaposvár;festmény;Baka András;feleség;Sándor-palota;Rippl-Rónai József;Sulyok Tamás;visszaadás;Lőrincz Viktória;

2026-09-26 07:06:00 CEST

Kaposvár visszakapta a Rippl-Rónai-festményt, amelyet a fideszes városvezetés Sulyok Tamás feleségének a kedvéért adott a Sándor-palotának

A Medgyessy olvas című képet Baka András köztársasági elnök adta vissza jogos tulajdonosának, a festőről elnevezett múzeumnak. Azt csaknem egy éve a Sándor-palota korábbi lakójának felesége kérte kölcsön, mert megtetszett neki.