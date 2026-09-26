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Lőrincz Viktória a Rippl-Rónai-festménnyel

Kaposvár visszakapta a Rippl-Rónai-festményt, amelyet a fideszes városvezetés Sulyok Tamás feleségének a kedvéért adott a Sándor-palotának

A Medgyessy olvas című képet Baka András köztársasági elnök adta vissza jogos tulajdonosának, a festőről elnevezett múzeumnak. Azt csaknem egy éve a Sándor-palota korábbi lakójának felesége kérte kölcsön, mert megtetszett neki.

A Medgyessy olvas hazatért – írta péntek este a Facebookon Lőrincz Viktória vidék- és területfejlesztési miniszter, a Tisza párt kaposvári (Somogy megye 1. számú választókerület) országgyűlési képviselője. – Nagy örömmel tájékoztatom Kaposvár lakosságát, hogy Baka András köztársasági elnök Rippl-Rónai József Medgyessy olvas című festményét visszaadta a kaposvári Rippl-Rónai Múzeumnak – fejtette ki bővebben Lőrincz Viktória, megköszönve az államfői gesztust.

Lapunk is beszámolt a több mint egy évvel ezelőtt történt furcsa képutaztatásról. Hadházy Ákos akkori ellenzéki országgyűlési képviselő hívta fel a figyelmet arra, hogy Szita Károly, Kaposvár fideszes polgármestere közzétett egy videót, amelyből kiderült: Nagy Zsuzsanna, Sulyok Tamás köztársasági elnök felesége a városban járt, hogy egy Rippl-Rónai-festményt vigyen a Sándor-palotába. A videóban elhangzott, hogy 3 és fél évre kapják kölcsön a képet.

Az ügyben érdeklődő RTL Híradóval a kaposvári önkormányzat akkor azt közölte, hogy a Sándor-palota rájuk bízta a választást, ők pedig a festő Medgyessy olvas című képét javasolták, amit el is fogadott a köztársasági elnök és felesége. Szerintük akkor fogalmazódott meg a kölcsönzés ötlete, amikor a lengyel-magyar barátság napján Sulyok Tamás a lengyel köztársasági elnökkel a városba látogatott. Később Szita Károly pontosított, és azt állította, hogy Sulyok Tamás felesége nem úgy válogatott a múzeumban, mint egy piacon lenne, ellenkezőleg ők ajánlották fel neki Medgyessy olvas című festményt, és az asszony elfogadta. A polgármester szerint a kaposvári önkormányzatnak kamatostul megtérül, hogy képet kölcsönöz a Sándor-palotának. 

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