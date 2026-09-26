Vitézy Dávid: A Fertő tó strandja 2027 nyarán már használható lesz, a természeti érték megmarad

Fertő tó;Vitézy Dávid;útfelújítás;strand;kerékpárút;közművek;beépítés;zöldfelület;

2026-09-26 13:20:00 CEST

Elkészült a tópart új fejlesztési koncepciója, amit egy soproni fórumon ismertettek. Kevesebb és kisebb épületeket, több összefüggő zöldfelületet terveznek, ahol vendéglátóhelyek, homokos-kavicsos partszakasz, játszótér és sportpályák, vízisport-lehetőség, valamint fásított pihenőterületek jöhetnek létre.

A Fertő-tó partjára nem luxusszálloda és betonrengeteg kell. Hanem strand, nádas, fák, kerékpárút és végre egy olyan fejlesztés, amelynek léptékét maga a táj határozza meg – posztolta szombaton a Facebook-oldalán Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter emlékeztetett, hogy az előző kormány megalomán elképzelései alapján számos túlméretezett épület beépítését tervezték a természetvédelmi területre. Aztán a beruházás félbemaradt, a strandot bezárták, a terület egy részét lebetonozták és évek óta rendezetlen állapot maradt utána. a tárcavezető hozzátette, pénteken Sopronban Hallerné Nagy Anikó országgyűlési képviselővel, Szemerey Samu államtitkárral és a tervezők bevonásával mutatták be a Fertő-part új fejlesztési koncepcióját.

Az alapelvünk egyszerű: csak annyit és úgy építünk, amennyire valóban szükség van: kevesebb és kisebb épületet, több összefüggő zöldfelületet tervezünk. Természetesebb anyaghasználatot, a tájba illeszkedő építészetet és olyan funkciókat, amelyekre a helyieknek és az ide érkezőknek ténylegesen szükségük van. Az első feladatunk a strand visszaadása lesz. A tervek szerint kulturált bejárat, vendéglátóhelyek, homokos-kavicsos partszakasz, játszótér és sportpályák, vízisport-lehetőség, valamint fásított pihenőterületek jönnek létre. Ha minden a tervek szerint halad, 2027 nyarán a strand alapvető szolgáltatásokkal már átmenetileg használható lesz, a teljes megnyitást pedig 2028 júniusára tervezzük – ígérte a miniszter.

A kormánypárti politikus szerint már zajlik a Fertő-parti bekötőút felújítása és fejlesztik a kapcsolódó kerékpáros és gyalogos infrastruktúrát, valamint a közműveket is. Arról is írt, hogy további fejlesztések léptékéről a tényleges használat, az üzemeltetési tapasztalatok és a helyiek véleménye alapján döntenek. – A Fertő-tó különleges természeti érték. Nem egy beruházási terület, amelyre minél több négyzetmétert kell építeni. Az a feladatunk, hogy úgy tegyük újra használhatóvá és mindenki számára hozzáférhetővé a magyarországi partszakaszt, hogy közben megőrizzük azt, amiért az egész hely különleges – hangsúlyozta Vitézy Dávid.