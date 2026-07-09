Három tízemeletes panelház népét zsúfolják be a Feneketlen-tó melletti volt MSZP-székház köré épülő lakóparkba. A környékbeliek tiltakoztak. A XI. kerületi képviselők megszavazták.
Az új kabinetnek vissza kellene vonnia azt a rendeletet, amely a területet nemzetgazdasági szempontból kiemelt fontosságúvá minősítette.
2010 előtt még mindent megtett a jelenlegi kormánypárt a sukorói élményközpont megfúrásáért, most újracsomagolva megvalósítanák az óriásberuházást.
A Habsburg Birodalom első, 1782-es katonai felmérési adataitól kezdve a világháborús katonai felméréseken át egészen a Google Maps légifotóiig, 300 évet átívelően vizsgálták a HUN-REN BLKI kutatói a Balaton vízgyűjtő területét és a tó partvidékét érintő változásokat. Jó hír, hogy a vízgyűjtő területén csak kis változások következtek be, rossz, hogy a part mentén továbbra is, gyakran szabályozatlanul folytatódik a beépítés.
A megválasztott polgármester Kovács Gergely bemutatta, hogy Pokorni Zoltán, a XII. kerület jelenlegi vezetője, hogyan bűvészkedhetett az építési szabályzattal az októberi átadás-átvétel előtt.
Elsősorban a beépülő vagy a már beépített vízparti telkek a veszélyeztetett területek, ahol az ingatlantulajdonosok nem tűrik a növényzetet.
Hiába része a csaknem egyhektáros telek a Budai Tájvédelmi Körzetnek és áll Natura 2000 védelem alatt, az több évtized alatt magánkézbe került, és az illetékes XII. kerületi önkormányzat lényegében elősegítette a tervezett fejlesztést.
A Balaton szabályozási partvonalától számított 30 méteres sávon belül a medencés kikötő és a hozzá kapcsolódó épületek kivételével épületet nem lehet felhúzni.
Egy beruházó cég a város egyik legkedveltebb Duna-parti zöld területének közvetlen közelébe húzna fel irodaházakat.
Vízközeli telkeket, zöldterületet hasznosíthatnak a Balaton-parti települések.
A budapestiek 81%-a támogatná a Városliget megújítását, de nem építene új épületeket, múzeumokat a parkba - derült ki ezúttal a Greenpeace Magyarország által megrendelt felmérésből.
A Ligetvédők szerint nem fog nőni a zöldfelület a Városligetben a tervezett építkezések miatt. A csoport feljelentést tesz a Közlekedési Múzeumnál vasárnaptól keddig intézkedő rendőrök ellen.
Az Ipsos közvélemény-kutató többféleképpen is megkérdezte a fővárosiakat, de mindig az jött ki, hogy a nagy többség elutasítja az új múzeumépületek felhúzását - írja az Index.
A Civilzugló Egyesület Nem kellenek monstrumok a Ligetbe! címmel rendezett vonulásos demonstrációt. A tiltakozók az Andrássy úton vonultak szombat délután.
Nyilatkozatban kéri Zugló képviselő-testülete a kormányt arra, hogy máshol építsék fel a múzeumi negyedet, és hagyják változatlanul a 200 éves Városligetet. A dokumentumot Karácsony Gergely polgármester kezdeményezésére fogadta el a testület. A nyilatkozatot csak a fideszes képviselők nem szavazták meg.
A Városliget beépítése ellen tiltakoztak az Együtt-PM, a DK, az MSZP és az Összefogás Zuglóért Egyesület szervezésében mintegy négyszázan.