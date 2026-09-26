Donald Trump elutasította a Hormuzi-szoros megnyitásáról szóló iráni javaslatot

Donald Trump;Hormuzi-szoros;Tucker Carlson;háború Iránban;

2026-09-26 21:35:00 CEST

Közben Tucker Carlson korábbi trumpista riporter arról beszélt, hogy amikor megpróbálta lebeszélni az elnököt az iráni háború megindításáról, ő azzal hárított, hogy végül úgyis mindannyian meghalunk.

Donald Trump amerikai elnök elutasította szombaton a Hormuzi-szoros egy héten belüli megnyitására tett iráni javaslatot, amelyért cserébe Teherán egyebek mellett az iráni kikötők tengeri blokádjának megszüntetését és az iráni olajexport szankciók alóli felmentését kérte - írja az MTI.

Az iráni javaslat a Hormuzi-szoros megnyitása mellett az Egyesült Államokkal az atomprogramról folytatott tárgyalások újrakezdését is kilátásba helyezte, amennyiben Washington teljesíti Irán feltételeit. Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter pénteki közlése szerint egy Libanonra is kiterjedő tűzszünet betartása is a feltételek között szerepelt.

Irán és az Egyesült Államok a hét elején többórás közvetett tárgyalást folytatott. A Fehér Ház pénteken még „pozitívnak és konstruktívnak” nevezte az amerikai tisztségviselők és az iráni háború közvetítői közötti egyeztetéseket.

Donald Trump szombat hajnalban a Truth Social közösségi oldalán egy olyan térképet tett közzé, amelyen a Hormuzi-szoros „Trump-szoros” néven szerepelt. Ez volt az amerikai elnök első nyilvános reakciója az iráni ajánlatra.

Az elnök később a Fehér Ház előtt újságíróknak megerősítette, hogy elutasította a javaslatot. Állítása szerint Irán azért akar mielőbb megállapodni a Hormuzi-szoros megnyitásáról, mert súlyos gazdasági nehézségekkel küzd, és a szoros lezárása miatt jelentős bevételektől esik el. Hozzátette, hogy szerinte rendben van, ha Irán megállapodást akar kötni, mert ő maga is szeret megállapodásokat kötni.

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter pénteken, az New York-i ENSZ-közgyűlésen ismertette a kezdeményezést, amelyet katari közvetítők útján juttattak el az amerikai félhez. Elmondása szerint Washington beleegyezése esetén hétnapos folyamat kezdődött volna, amelynek végén megnyitották volna a Hormuzi-szorost, és szüneteltek volna a térségbeli harcok. Ezt követően a felek szélesebb körű tárgyalásokat kezdhettek volna a közösen meghatározott kérdésekről, köztük akár az iráni atomprogramról is.

Donald Trump korábban leszögezte, hogy Irán nem juthat atomfegyverhez. Egy magas rangú iráni tisztségviselő ugyanakkor a Reutersnek azt mondta, hogy Teherán akkor sem engedne az atomprogrammal kapcsolatos álláspontjából, ha Washington elfogadná az iráni javaslatot.

Mint ismert, mindeközben Donald Trump népszerűtlensége rekordokat dönt, jelentős részben az iráni háború és annak következményei miatt. A háború miatt az elnök több korábbi ismert támogatója is szembefordult vele, köztük Tucker Carlson, a republikánusokhoz közeli FOX News korábbi riportere. Carlson most egy, az NPR-nek adott interjúban felidézte az utolsó alkalmat, amikor az Ovális Irodában járt, néhány nappal Irán megtámadása előtt.

Tucker Carlson az interjúban elmondta, hogy amikor megpróbálta lebeszélni Donald Trumpot a háború megindításáról, az amerikai elnök azzal söpörte le az érveit, hogy „igen, igazad van. De végül úgyis mindannyian meghalunk, szóval nem számít.” A riporter közölte, szó szerint ez hangzott el Trump szájából. Carlson emellett megjegyezte, az elnököt már akkor azonnal el kellett volna mozdítani a posztjáról alkalmatlanság miatt, amikor atomfegyverek bevetésével kezdett fenyegetőzni.

Az elhangzottakat a Fehér Ház nem cáfolta,

helyette Donald Trump Truth Social-posztját küldte el az NPR megkeresésére válaszként, ebben az amerikai elnök Tucker Carlsont és más korábbi trumpistákat sértegetett, egyebek közt hülyének, elmebetegnek és bajkeverőnek titulálva őket, akik szerinte azt szeretnék, hogy Iránnak atomfegyvere legyen. Ami ez utóbbi vádat illeti, Tucker Carlson az interjúban elmondta, szerinte az iráni háború rég nem Irán esetleges atomfegyveréről szól, hiszen annak lehetőségét már korábban kiiktatta az Egyesült Államok. A háború kirobbantását a riporter szerint Izrael akarta.