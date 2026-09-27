Svájc arról dönt, alkotmányba foglalja-e a semlegességet és korlátozza-e a szankciókat

Svájc;népszavazás;szankciók;

2026-09-27 10:21:00 CEST

A helvét választók vasárnap a semlegességi kezdeményezésről szavaznak, amely a hadviselő államokkal szembeni önálló gazdasági korlátozásokat nagyrészt az ENSZ döntéseihez kötné. A vita az Ukrajna elleni orosz invázió után átvett uniós büntetőintézkedésekből nőtt ki, és a NATO-val való együttműködést is érinti.

A referendum nem a svájci semlegesség létéről, hanem annak sokkal szigorúbb és jogilag kötöttebb értelmezéséről szól. A kezdeményezés közvetlen előzménye Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója. Bern akkor nagyrészt átvette az Európai Unió Moszkvával szembeni szankcióit, ami heves belpolitikai vitát váltott ki arról, összeegyeztethető-e ez a hagyományos semlegességgel. A szigorítást a jobboldali Svájci Néppárt köre támogatja; a szövetségi kormány és a parlament ezzel szemben az elutasítást javasolja.

A jelenlegi rendszer jóval rugalmasabb. A kormány esetről esetre dönthet arról, csatlakozik-e uniós vagy más nemzetközi korlátozásokhoz.

A kezdeményezők szerint ez elmosta a semlegesség határait, és gyengítette Svájc közvetítői hitelességét. A kabinet álláspontja szerint viszont a katonai semlegesség nem jelent közömbösséget a nemzetközi jog súlyos megsértésével szemben, és az alkotmányos tilalom indokolatlanul megkötné a mindenkori kormány kezét.

Az ENSZ vétói felértékelődnének

A szankciós rész gyakorlati jelentősége azért nagy, mert az ENSZ Biztonsági Tanácsában Oroszország és Kína is vétójoggal rendelkezik. Ha Svájc hadviselő állammal szemben csak ENSZ-felhatalmazással vezethetne be büntetőintézkedéseket, a nagyhatalmi vétók sok esetben eleve kizárnák a cselekvést. Bern a jövőben nem tudná olyan könnyen követni az EU döntéseit, mint Ukrajna ügyében tette.

Ennek pénzügyi következményei is lennének. Svájc a világ egyik legfontosabb banki és nyersanyag-kereskedelmi központja, ezért az európai és amerikai szankciók végrehajtása nem pusztán külpolitikai jelzés. A svájci hatóságok 2026 közepén mintegy 8,5 milliárd franknyi, szankcionált személyekhez és vállalatokhoz kapcsolódó vagyont tartottak befagyasztva. A kezdeményezés elfogadása után hasonló lépésekhez jóval szűkebb jogi mozgástér maradna.

Az igen voksok többsége nem szüntetné meg a külföldi korlátozások hatását a svájci bankokra, de szűkítené Bern saját döntési lehetőségeit.

A bankok és nemzetközi vállalatok ugyanis akkor sem hagyhatnák figyelmen kívül az amerikai vagy uniós korlátozásokat, ha a svájci állam maga nem alkalmazná őket. Dollár- és euróügyleteik, külföldi leányvállalataik és üzleti kockázataik miatt könnyen előállhatna olyan helyzet, amelyben egy tranzakció svájci jog szerint megengedett, de a pénzintézet mégsem vállalja. A kezdeményezés ezért nem elszigetelné az országot a szankciós rendszerektől, hanem részben elválasztaná az állami jogot a pénzügyi piacok gyakorlatától.

A vita biztonságpolitikai oldala szintén lényeges. A kezdeményezés nemcsak a katonai szövetségi tagságot tiltaná, hanem a szövetségekkel folytatott együttműködést is szigorúbban kötné. A kormány szerint ez kérdéseket vethet fel a NATO Partnerség a békéért programjában és az európai légvédelmi együttműködésben való svájci részvétel körül. A kabinet azzal érvel, hogy légvédelmi, kommunikációs és logisztikai rendszereket nem lehet csak akkor összehangolni, amikor a támadás már közvetlenül fenyeget.

Rugalmas gyakorlat vagy alkotmányos korlát

A vita azért is szokatlanul alapvető, mert a svájci semlegesség jelenlegi gyakorlata eddig jelentős politikai mérlegelési teret hagyott a Szövetségi Tanácsnak és a parlamentnek. A hivatalos kormányzati tájékoztatás szerint a kezdeményezés elfogadása egyértelmű irányváltás lenne: nem a semlegességet teremtené meg, hanem annak alkalmazását kötné szorosabb alkotmányos feltételekhez.

A kezdeményezők ezzel szemben azt állítják, hogy éppen a szigorúbb szabály védené meg az országot a nagyhatalmi konfliktusokba való belesodródástól, és visszaadná Bern hagyományos közvetítői különállását. Az orosz vezetés az elmúlt években többször bírálta a svájci szankciós politikát, ezért Moszkva számára is kedvezőbb lenne egy olyan rendszer, amelyben Bern az ENSZ-döntésekhez kötve sokkal nehezebben követheti az EU korlátozásait.

Az alkotmánymódosításhoz kettős többség kell: nemcsak az országos népszavazáson leadott voksok többsége, hanem a kantonok többségének támogatása is szükséges. A hivatalos szövetségi tájékoztató hangsúlyozza, hogy a referendum eredményétől függetlenül Svájc semlegessége nem szűnik meg; a kérdés az, megmarad-e a jelenlegi, politikailag rugalmas értelmezés, vagy részletes alkotmányos korlátok közé kerül. A vasárnapi döntés így valójában arról szól, mennyi mozgásteret hagyjon Svájc saját kormányának a következő nemzetközi válságban.