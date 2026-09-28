Polt Péter Strasbourghoz fordul az elmozdítása miatt

Emberi Jogok Európai Bírósága;Strasbourg;Polt Péter;

2026-09-28 10:43:00 CEST

„Nem arról van szó, hogy például nem lehet 70 éves korhatárt bevezetni. Lehet. Mint ahogy a 12 éves mandátumot is le lehet csökkenteni kilencre – de csak kimenő rendszerben” – fejtegette Polt, aki szeptember 1-jével kényszerült távozni az Alkotmánybíróság éléről.

A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulok a saját önbecsülésem, de az ország érdekében is – jelentette ki Polt Péter az Indexnek adott interjújában. Az egykori legfőbb ügyész, majd az Alkotmánybíróság elnöke hozzátette: bírósági elnököt, bírót jogállamban ilyen módon nem lehet hivatalából elmozdítani, erről számos nemzetközi szintű döntés született, mint például Baka András ügyében is.

Polt Péter a beszélgetés során úgy fogalmazott:

„Nem arról van szó, hogy például nem lehet 70 éves korhatárt bevezetni. Lehet. Mint ahogy a 12 éves mandátumot is le lehet csökkenteni kilencre – de csak kimenő rendszerben. Akiket tizenkét évre választottak meg, azok kitöltik a tizenkét évet; akiket az új szabályok szerint választanak, azok mandátuma már kilenc év lesz. Ugyanez igaz a nyugdíjkorhatárra. Azt is csak megfelelő átmenettel lehet megváltoztatni.”

Felidézte azt is, hogy a képviselőjelöltsége és a legfőbb ügyészi megbízatása között több mint öt év telt el, és ezalatt egyetlen bíráló megjegyzést sem kapott egyik politikai oldalról sem. Amikor viszont megválasztották, még egyetlen új ügy sem volt, de máris támadások érték. „Nem gondoltam volna, hogy a korábbi képviselőjelöltségem miatt ilyen kifogások merülnek fel velem szemben. És még valami: ha megnézzük az elmúlt évtizedek legfőbb ügyészeit, mindegyiküket hasonló támadások érték, pedig egyikük sem volt képviselőjelölt, Nagy Gábor Bálint pedig párttag sem. Vagyis nem a személy, hanem a pozíció a döntő. Bárki kerül a legfőbb ügyészi székbe, számolnia kell azzal, hogy az adott politikai oldalnak nem tetsző ügyészségi döntéseket támadni fogják” – tette hozzá.

Polt Péter szeptember 1-jével kényszerült távozni az Alkotmánybíróság éléről. A testület volt elnökének megbízatása az Országgyűlés kétharmados tiszás többsége döntése nyomán szűnt meg, miután már elmúlt 70 éves, és az alkotmánybírók számára ismét életbe lépett ez a korhatár.