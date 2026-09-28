Matolcsy Ádám húzza magához a vagyont, kisebb cégbirodalom került az elmúlt hónapokban a közelébe

MNB;Matolcsy Ádám;Száraz István;

2026-09-28 09:00:00 CEST

Matolcsy György volt MNB-elnök fia sok milliárd forintos vagyont vett közvetlenül vagy közvetve a nevére.

Matolcsy Ádám lépésről lépésre közelebb húzza magához azt a vagyont, amiről az elmúlt években mindig is feltételezték, hogy az valójában az övé, és nem Száraz Istváné. A volt jegybankelnök fia már tavaly ősszel megtette az első lépéseket, idén nyáron viszont nagyüzembe kapcsolt, és sok milliárd forintos vagyont vett közvetlenül vagy közvetve a nevére – írja a 444. A portál szerint ezzel párhuzamosan Száraz István cégbirodalomban betöltött szerepe fokozatosan zsugorodik.

A cikk kiemeli, hogy bár Matolcsy Ádámnak van néhány magyarországi érdekeltsége, mégis úgy döntött, a dubaji Minelley FZCO lesz az a cég, amely birtokolni fogja a megszerzett magyar társaságokat, amelyekkel számos jelentős vagyonelem is a birtokába került nyár végére. Az összefoglaló alapján

a Dry Real Estate Zrt. még tavaly augusztusban, tehát alig fél évvel az MNB-botrány kirobbanása után került Száraztól a Matolcsy-birodalomba.

nem sokkal ezután a Minelley megvette Száraztól a Dry Invest Group Zrt.-t, amit idén július 10-én átneveztek Magyar-Strat Epsilon Zrt.-re. Ez a cég csak felerészben a Minelley tulajdona, a másik felét az akkor már a Minelleynél lévő Dry Real Estate birtokolja.

a következő lépéssel milliárdos ingatlan és horvátországi cég került körön belülre. Az ingatlan a jegybanki alapítványos körben forgó, kacifántos történettel bíró, Vörösmarty tér 3. szám alatti iroda a pesti belváros egykori Luxus Áruház épületében. Ez a jegybanki alapítványos körből kikerülve előbb Száraz István érdekeltségéhez került, majd visszavándorolt az alapítvány lengyel leágazásához, onnan pedig ismét Száraz érdekeltségi körébe került. Innen vándorolt Matolcsy Ádámhoz úgy, hogy a Minelley megvette a Danube Hotel Invest Kft.-t (amit július 2-án átnevezett Danube Invest Alphára), ami a Danube VRSMRT Projekt Kft.-n keresztül birtokolta az ingatlant.

a Danube Hotel Investtel együtt Matolcsy Horvátországban is szerzett egy érdekeltséget, a Danube Trinity d.o.o.-t, amely a jegybanki alapítványok lengyel GTC Groupjától került korábban Száraz Istvánhoz.

idén júliusban a Matolcsy Ádámhoz köthető vagyon hirtelen hatalmasat nőtt annak köszönhetően, hogy a közelébe került a Dry Immo Zrt., amelynek részvényesei július 24-én közgyűlést tartottak, ahol eldöntötték a cég nevének megváltoztatását Obsidian Capital Zrt.-re és azt is, hogy az új ügyvezető Matolcsy Ádám lesz. A tulajdonost illetően papíron nem történt változás: a cég a Felis Magántőkealap tulajdona, amit egyébként az a Quartz Alapkezelő kezel, amelynek többségi tulajdonosa a Matolcsy irányítása alá került Obisidan Capital. Ezen keresztül tehát az alapkezelő is a cég többségi tulajdona lett. Matolcsy Ádám már egy ideje bent volt a cégben a Minelley-en keresztül, így a valós, hozzá köthető tulajdoni hányad nyár óta a 444 szerint már 70,2 százalék. Az Obisidian Capitallal számos más vagyonelem is Matolcsy közelébe került, hiszen öt leánycéggel rendelkezik a társaság.

augusztus 10-én a Minelley megvette Száraztól a Millymo Zrt.-t, amely szintén igencsak nagy halnak számít a Matolcsy-Száraz-tengerben. Ezzel Matolcsy Ádámhoz került a Dry Hospitality Kft., valamint a négy leánycéggel rendelkező Báthory 2015 Kft. Utóbbival közvetve Matolcsy tulajdonába került egy Ostrom utcai ingatlant birtokló cég, a Qut Kft., amely eredetileg Matolcsy György unokatestvéréhez tartozott és a telken egy hotelt és luxuslakásokat épített a Növekedési Hitel Bank Zrt. finanszírozásával. Emellett a Corvin tér 13. szám alatti műemléki ingatlan a Corvin Tér 13. Invest Kft.-n keresztül; a Galambfészek Zrt., amiről a portál úgy tudja, hogy Balaton-menti ingatlant birtokol; és a Pántlika Kft., amelynek a birtokában van a Balatonakali külterületén elhelyezkedő, műemléki Pántlika-kastély.

a Báthory 2015 Kft.-nek van egy görög leágazása, fióktelepe is, amelya Míkonoszon található luxusvillát, a Villa Nicole-t birtokolja.

szeptemberben pedig az immár Matolcsy Ádám befolyása alatt álló Quartz által kezelt Aurum Magántőkealappal ismét beszálltak az MBH Bankba, egy 6,2 százalékos részvénycsomagot szereztek meg a Válasz Online szerint. A részvénycsomag eladója a Mészáros Lőrinc bejáratott ügyvédjeként jegyzett Kertész József Tamás, pontosabban az ő Primefund Befektetési Alapkezelő Zrt.-je által irányított egyik alap.

A 444 összesítése szerint tehát egy kisebb cégbirodalom került az elmúlt hónapokban Matolcsy közelébe. Az eddigiekből – jegyzi meg a portál – annyi bizton megállapítható, hogy több milliárdos, sőt, ha a Quartz által kezelt magántőkealapokat is nézzük, akkor százmilliárdos értékű vagyont vont Matolcsy Ádám közel magához. Igaz, a megszerzett cégek tartozásai is jelentősek. Hogy ez a folyamatban lévő nyomozást is figyelembe véve miért jó Matolcsy Ádámnak, az már egy bonyolultabb kérdés.