Bejelentették, melyik négy ügyet vonta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal saját hatáskörbe

vizsgálat;Unger Anna;Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal;

2026-09-28 10:44:00 CEST

Erről a Központi Nyomozó Főügyészséget, illetve a Nemzeti Nyomozó Iroda vezetőjét is tájékoztatták.

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A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) hétfő reggel bejelentette azt a négy ügyet, amelyet saját hatáskörbe vont. Az NVVH erről tájékoztatta a Központi Nyomozó Főügyészséget, illetve a Nemzeti Nyomozó Iroda vezetőjét.

Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint a négy ügy a következő:

„Politikai kapcsolatrendszer áruba bocsájtása munkavállalási célú tartózkodási engedélyek megszerzése érdekében”.

„Önkormányzati kiadásokat (parkfenntartás, közétkeztetés) érintő korrupciós ügy”,

„Állami tulajdonú vállalatot és állami beruházásokat érintő korrupciós ügy”,

„Állami intézmény indokolatlannak látszó propaganda- és rendezvényköltségeinek vizsgálata”.

A szervezet vezetője, Unger Anna szeptember 18-án közölte, hogy tíz nap múlva hozzák nyilvánosságra azt a négy ügyet, amelyet az NVVH átkér más hatóságoktól. Azt mondta, olyan ügyeket tudnak átvenni, amelyekben legalább egy feljelentés történt már, arról pedig, hogy milyen ügyekkel foglalkozzanak, Tasnády Katalin nyomozati elnökhelyettes dönt.