Ma kiderül, milyen ügyekkel kezdi a vizsgálatait a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal

vizsgálat;Unger Anna;Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal;

2026-09-28 07:04:00 CEST

A szervezet vezetője, Unger Anna korábban azt mondta, négy „négy, nagyon jó” ügyről van szó.

Ma jelenti be a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH), hogy mely ügyek vizsgálatát indítja meg.

A szervezet vezetője, Unger Anna még szeptember 18-án a HVG Címlapsztori rendezvényén közölte, hogy tíz nap múlva hozzák nyilvánosságra azt a négy ügyet, amelyet az NVVH átkér más hatóságoktól. A hivatal vezetője, arra hivatkozva, hogy a szervezet jogosultságai csak szeptember 27-én „élesednek”, nem nevezte meg a kiválasztott témákat, csak annyit mondott:

„négy, nagyon jó” ügyről van szó.

Beszélt arról is, hogy olyan ügyeket tudnak átvenni, amelyekben legalább egy feljelentés történt már, arról pedig, hogy milyen ügyekkel foglalkozzanak, Tasnády Katalin nyomozati elnökhelyettes dönt.

A Fidesz elnöksége aznap közleményt juttatott el az MTI-hez, amelyben azt írta, nem fogja engedni, hogy rejtve maradjon a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal tevékenységében részt vevő személyek kiléte.