Őrizetbe vették Seszták Miklóst a Központi Nyomozó Főügyészségen

őrizetbe vétel;Központi Nyomozó Főügyészség;Seszták Miklós;

2026-09-28 11:32:00 CEST

A volt nemzeti fejlesztési miniszter közölte: a megfogalmazott gyanút, miszerint pénzfutárokon keresztül vett át több milliárd forintot, nem is tudja értelmezni.

A Központi Nyomozó Főügyészségen őrizetbe vették Seszták Miklóst – tudta meg a 24.hu Papp Gábortól, a politikus ügyvédjétől.

Nem sokkal korábban a Kontroll saját, hivatalosan meg nem erősített információi alapján arról számolt be, hogy a KDNP parlamenti képviselője meg sem várta a mentelmi jogának felfüggesztését és ma délelőtt önként besétált a Központi Nyomozó Főügyészségre (KNYF). Mint megírtuk, hétfő reggel Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter mellett Seszták Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszter mentelmi jogát is felfüggesztette az Országgyűlés egyaránt 139 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.

Seszták Miklós a 24.hu kérdésére elmondta: arra számított, hogy felfüggesztik a mentelmi jogát, megismételte, hogy nem követett el bűncselekményt, továbbá közölte, hogy a megfogalmazott gyanút, miszerint pénzfutárokon keresztül vett át több milliárd forintot, nem is tudja értelmezni. A portál kérdésére közölte,

vallomást kíván tenni, ezért érkezett a KNYF-re. Hozzátette ugyanakkor, hogy szerinte erre most nem fognak neki lehetőséget biztosítani.

A Legfőbb Ügyészség a múlt kedden közleményben jelezte, hogy többek között Seszták Miklós országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését kéri a parlamenttől. Seszták 2014 júniusától 2018 májusáig volt Magyarország nemzeti fejlesztési minisztere. Mint írták, a tárcavezető feladatai közé tartozott többek között a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. felügyelete, illetve közlekedés területén a közúti, vasúti, vízi és légi közlekedés fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása. A Volánbusz Zrt. felett a tulajdonosi jogokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. gyakorolta.

A nyomozás adatai alapján megalapozottan feltehető, hogy a volt fejlesztési miniszter és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő vezérigazgatója a Volánbusszal szerződéses kapcsolatban álló cégek képviselőjétől 2015 és 2018 között – közvetítőn keresztül – összesen több, mint 11 milliárd forint jogtalan előnyt vett át – tette hozzá az ügyészség. Seszták Miklóssal kapcsolatban azt írták, hogy vele szemben 7 rendbeli rendbeli vezető beosztású hivatalos személy által, hivatali helyzetével egyébként visszaélve, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása bűntettének és 6 rendbeli, önálló intézkedésre jogosult személy által, bűnszövetségben és üzletszerűen, bűnsegédként elkövetett vesztegetés elfogadásának bűntettének megállapítására látszik alkalmasnak.