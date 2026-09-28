Az Országgyűlés nem szavazta meg Baka András jelöltjét a legfőbb ügyész posztjára

Parlament;Országgyűlés;legfőbb ügyész;

2026-09-28 11:19:00 CEST

Az indítványt 139 nemmel, 1 tartózkodás mellett utasították el.

Nem szavazta meg az Országgyűlés az államfő jelöltjét, Szathmáry Zoltánt a legfőbb ügyész posztjára, az erről szóló indítványt hétfőn titkos szavazáson 139 nemmel, 1 tartózkodás mellett utasították el.

Baka András szeptember 21-én jelentette be, hogy Szathmáry Zoltánt, a Legfőbb Ügyészség osztályvezető ügyészét jelöli legfőbb ügyésznek. Magyar Péter később a közösségi oldalán jelentette be, hogy a Tisza-frakció egyhangúlag úgy döntött, nem támogatja a köztársasági elnök jelöltjét a legfőbb ügyészi pozícióra Baka András ezt megelőzően, parlamenti felszólalásában hosszan részletezte, hogyan választotta ki Szathmáry személyét a posztra, illetve miért tartotta fontosnak, hogy az ügyészségen belülről, az eddigi vezetőségből kerüljön ki az új legfőbb ügyész.

Az előző legfőbb ügyész, Nagy Gábor Bálint július 22-én nyújtotta be lemondását, megbízatása augusztus 25-én megszűnt.