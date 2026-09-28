Takács Péter: Akár éjszakáig is kitartunk Hankó Balázs mellett

Parlament;Takács Péter;Hankó Balázs;

2026-09-28 16:48:00 CEST

A Fidesz frakcióirodájában tartózkodó Hankó Balázs állítja, nem bujkál.

Különböző módon reagálta le mentelmi joga felfüggesztését a korábbi kormánypártok két politikusa: míg a KDNP-s Seszták Miklós fogta magát, és besétált az ügyészségre (ahol őrizetbe is vették), a fideszes Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter előbb kamerák elé állította a családját egy sajtótájékoztatón, majd elvonult a Fidesz frakcióirodájába, és azóta sem jött ki onnan.

A sajtó munkatársait tisztes távolságban tartják a volt minisztertől, a Parlamentben tobzódó újságíróknak Takács Péter korábbi egészségügyi államtitkár mondott pár szót: eszerint akár éjszakába nyúlóan is kitartanak Hankó Balázs mellett, aki egyébként állítása szerint dolgozik, laptop van előtte.

A bujkálást cáfolandó a Fidesz-közeli Hír TV-vel kivételt tettek, és beengedték hozzá. A propagandacsatornának a volt miniszter úgy nyilatkozott:

„Nem bujkálok, reggel részt vettem a mentelmi bizottság ülésén, utána sajtótájékoztatót tartottam, ahol egyértelműen elmondtam, hogy itt vagyok az Országgyűlésben, itt dolgozom. Ahogy a sajtónyilatkozatban is elmondtam, itt vagyok a Fidesz-frakcióirodán, és dolgozom. Nem bujkálok, nekem nincs semmi rejtegetnivalóm.”

Egy másik kérdésre, amely azt hozta fel, hogy egyelőre nem jelentek meg rendőrök a helyszínen, Hankó Balázs a választ megkerülve annyit mondott, hogy Magyar Péter utasításokat osztogat, majd megismételte, hogy dolgozik.

Mint ismert, Hankó Balázsnak a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) választások előtti pénzosztásával, egy 17,3 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelési gyanúval kellene elszámolnia. Az Orbán-kormány két volt minisztere mellett Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogát is felfüggesztette ma az Országgyűlés, a kormányfőnek amiatt kell számot adnia, hogy 2024-ben egy szórakozóhelynél elvette egy őt videózó provokátor telefonját, és bedobta azt a Dunába.