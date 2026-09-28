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Vérdíjat tűztek ki Robert Brovdi fejére az oroszok

Az ukrán drónflotta félig magyar parancsnoka már régóta a Kreml célkeresztjében áll, mert az általuk Moszkvára vagy azon túlra irányított nagy hatótávolságú drónok csak ez elmúlt egy évben az orosz veszteségek egyharmadát okozhatták.

Oroszország 20 millió dolláros jutalmat ajánlott fel posztszovjet bűnözői hálózatokon keresztül olyan információkért, amelyek segíthetnek Robert Brovdi, az ukrán drónflotta parancsnokának felkutatásában – írja az Ukrajinszkaja Pravda a The Wall Street Journal nyomán. A félig magyar parancsnok, akit a hívójele alapján immár világszerte úgy ismernek, hogy a Magyar, már régóta a Kreml útjában áll. Lapunk is beszámolt a The Guardian májusi riportjáról, amelyben azt írták, hogy Volodimir Zelenszkij elnök után Robert Brovdié az előkelő második hely a Putyin-rezsim célpontjainak a listáján: az oroszok őt likvidálnák, ha lehetőségük lenne rá.

Felidézték, hogy Brovdit egy moszkvai katonai bíróság távollétében életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte. Az ungvári születésű, félig magyar férfit a 2025 tavaszán a Kurszki régióban a Pervij Kanal (Első csatorna) alkalmazottai ellen elkövetett terrortámadás megszervezésében találták bűnösnek – írta márciusban a TASZSZ orosz állami hírügynökség. Az ítélet szerint Robert Brovdinak az első 10 évet börtönben, a fennmaradó részt pedig fokozott biztonságú büntetőtáborban kell letöltenie.

Megemlítették, hogy miért is kerülhetett a parancsnok és az egysége, a 414. elit dandár Moszkva célkeresztjébe. Brovdi ugyanis megismételte korábbi állításait arról, hogy a Magyar Madarainak is nevezett drónflotta katonái az ukrán fegyveres erők teljes létszámának mindössze 2,5 százalékát teszik ki, azonban az elmúlt év összes orosz veszteségének csaknem egyharmadáért felelősek. Azt is elmondta, hogy az oroszok a háború több mint négy és fél éve több mint 50 ezren fordultak meg náluk. Ez idő alatt 79 bajtársukat ölték meg, akinek nevét a föld alatti, védett parancsnoki központ bejáratánál vésték a falba. Adataik szerint az ő veszteségeikkel szemben az oroszoké már 656-nál jár, vagyis ennyi halálos áldozatot szedtek vagy okoztak sebesülést.

Egy 87 éves nő kilakoltatása után több százan maradtak a Puerta del Solon, a hétvégi felvonuláson pedig mintegy 25 ezren vettek részt. A bérlői mozgalom árstopot és kilakoltatási moratóriumot követel, Pedro Sánchez kormányfő pedig azt ígéri, hogy kedden a minisztertanács elé kerül az új rendelet.