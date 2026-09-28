Vérdíjat tűztek ki Robert Brovdi fejére az oroszok

Oroszország 20 millió dolláros jutalmat ajánlott fel posztszovjet bűnözői hálózatokon keresztül olyan információkért, amelyek segíthetnek Robert Brovdi, az ukrán drónflotta parancsnokának felkutatásában – írja az Ukrajinszkaja Pravda a The Wall Street Journal nyomán. A félig magyar parancsnok, akit a hívójele alapján immár világszerte úgy ismernek, hogy a Magyar, már régóta a Kreml útjában áll. Lapunk is beszámolt a The Guardian májusi riportjáról, amelyben azt írták, hogy Volodimir Zelenszkij elnök után Robert Brovdié az előkelő második hely a Putyin-rezsim célpontjainak a listáján: az oroszok őt likvidálnák, ha lehetőségük lenne rá.
Felidézték, hogy Brovdit egy moszkvai katonai bíróság távollétében életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte. Az ungvári születésű, félig magyar férfit a 2025 tavaszán a Kurszki régióban a Pervij Kanal (Első csatorna) alkalmazottai ellen elkövetett terrortámadás megszervezésében találták bűnösnek – írta márciusban a TASZSZ orosz állami hírügynökség. Az ítélet szerint Robert Brovdinak az első 10 évet börtönben, a fennmaradó részt pedig fokozott biztonságú büntetőtáborban kell letöltenie.A háború elérte Moszkvát, az ukránok megtalálták a módját, hogyan kopoghatnak be a vérontáshoz rideg közönnyel viszonyuló oroszokhoz „Moszkva el fog esni” – Három nap alatt az orosz árnyékflotta 19 hajójára csaptak le Robert Brovdi drónjai az Azovi-tengeren
Megemlítették, hogy miért is kerülhetett a parancsnok és az egysége, a 414. elit dandár Moszkva célkeresztjébe. Brovdi ugyanis megismételte korábbi állításait arról, hogy a Magyar Madarainak is nevezett drónflotta katonái az ukrán fegyveres erők teljes létszámának mindössze 2,5 százalékát teszik ki, azonban az elmúlt év összes orosz veszteségének csaknem egyharmadáért felelősek. Azt is elmondta, hogy az oroszok a háború több mint négy és fél éve több mint 50 ezren fordultak meg náluk. Ez idő alatt 79 bajtársukat ölték meg, akinek nevét a föld alatti, védett parancsnoki központ bejáratánál vésték a falba. Adataik szerint az ő veszteségeikkel szemben az oroszoké már 656-nál jár, vagyis ennyi halálos áldozatot szedtek vagy okoztak sebesülést.Robert Brovdi: Ha az oroszok megpróbálnák elfoglalni Kijevet, a világtörténelem legnagyobb vérfürdője jönneÉletfogytiglani börtönbüntetésre ítélték Oroszországban Robert Brovdit, az ukrán drónflotta parancsnokátRuszkik, haza! – üzente a Magyarországról kitiltott Robert Brovdi az 1956-os forradalom évfordulóján