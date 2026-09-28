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2026-09-28 16:01:00 CEST

Vérdíjat tűztek ki Robert Brovdi fejére az oroszok

Az ukrán drónflotta félig magyar parancsnoka már régóta a Kreml célkeresztjében áll, mert az általuk Moszkvára vagy azon túlra irányított nagy hatótávolságú drónok csak ez elmúlt egy évben az orosz veszteségek egyharmadát okozhatták.