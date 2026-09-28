Forsthoffer Ágnes: Édesanyaként mélyen elítélem, hogy Hankó Balázs a gyermekeit használja élőpajzsként

Parlament;Országgyűlés;mentelmi jog;Hankó Balázs;Forsthoffer Ágnes;

2026-09-28 21:08:00 CEST

A házelnök szerint a fideszes frakcióirodában való bujkálással Hankó Balázs visszaélt képviselői jogaival.

Szeretném világossá tenni, hogy amíg lehet, megőrzöm a Ház méltóságát, és nem adok teret rövid távú politikai haszonszerzés céljából készülő, botránykeltő felvételek készítésének - közölte Forsthoffer Ágnes házelnök a Facebookon, hozzátéve, ezért felszólította Hankó Balázs volt kulturális és innovációs minisztert, hogy önként hagyja el a Parlament épületét.

A házelnök emlékeztetett, hogy az Országgyűlés mai rendkívüli ülésén felfüggesztette Hankó Balázs mentelmi jogát, a fideszes képviselő azonban ahelyett, hogy a nyomozó hatóságokkal együttműködne, „a Parlament épületét tekinti menedéknek” és bejelentette, várja, hogy a munkahelyéről vigyék el.

Forsthoffer Ágnes leszögezte, „a parlament épületében való tartózkodás nem szolgálhat eszközként a büntetőeljárás akadályozására. Az ország háza, a nemzet háza nem búvóhely, falai a népképviselet szabadságát védik, nem egyes képviselőket a törvénytől.”

Mint jelezte, Hankó Balázs azért vonult el a frakcióirodába, mert „tudja, az őrizetbe vétel ellen az Országház épülete a védelméül szolgálhat. Az Országgyűlésről szóló törvény szerint ugyanis az Országgyűlési Őrség ilyen esetben nem alkalmazhat előállítást, illetve kényszerintézkedést. Arra sem jogosult, hogy más hatóság megkeresésére bárkit előállítson, és a nyomozó hatóságnak átadjon.” Vagyis Hankó Balázs így visszaélt a képviselői jogaival - tette hozzá.

Hankó Balázs magatartása - folytatta a házelnök - „súlyosan sérti a Ház méltóságát, megingatja az Országgyűlésbe vetett közbizalmat. Az általa is letett képviselői eskü nem egyszeri ünnepélyes esemény volt, hanem a megbízatás teljes idejére szóló erkölcsi kötelezettség. Aki megfogadta, hogy a jogszabályokat megtartja, és másokkal is megtartatja, annak elsőként kell alávetnie magát a jog rendjének” - emlékeztetett.

Forsthoffer Ágnes megjegyezte azt is:

„Házelnökként mélyen elítélem, hogy a képviselő nem tanúsít jogkövető magatartást, édesanyaként pedig azt, hogy ebben az ügyben gyermekeit élő pajzsként használja.”

Hankó Balázs egész nap látványosan bevonta az eseményekbe a családját, este nyolc körül velük együtt hagyta el a Parlamentet és indult el az ügyészség felé.