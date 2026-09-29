A keresztre feszített Jézus egyik mondata jutott eszébe Hankó Balázs feleségének a férje őrizetbe vételéről

Fidesz;vallás;őrizetbe vétel;Nemzeti Kulturális Alap;párhuzam;Hankó Balázs;

2026-09-29 12:42:00 CEST

Uram, irgalmazz.

Temetéshez hasonlította férje őrizetbe vételét a volt kulturális és innovációs miniszter felesége, aki hétfő késő este nyilatkozott a Hír TV-nek - írja a 24.

Hankóné Hrágyel Zsuzsanna azt mondta, gyermekeivel az Országházba ment, mert szerették volna az „utolsó pillanatokat” is Hankó Balázzsal tölteni. A család, a barátok és a közösség támogatását is ki akarták fejezni.

Az asszony a történtek kapcsán „szívszorító érzésről és infarktusközeli helyzetekről” beszélt. Férje kísérését ahhoz hasonlította, amikor valaki a saját házastársát temeti. Elmondása szerint keresztény családként egy hete az a bibliai mondat jár a fejében, amelyet Jézus a kereszten mondott:

„Uram, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekszenek.”

Hankó Balázst hétfőn vették őrizetbe a hűtlen kezelés miatt folyó nyomozásban. Az ügyészségi gyanú szerint a Nemzeti Kulturális Alapnál a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumát Hankó irányításával arra használták fel, hogy azon keresztül részben, tömegesen a jogszabályban és az alapító határozatban meghatározott céltól eltérően használjanak fel vagyont. A fideszes politikus az őrizetbe vétel és a gyanúsítás ellen is panaszt jelentett be.