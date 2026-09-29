Cáfolja az MLSZ, hogy Szerhij Rebrov váltaná Marco Rossit a magyar futballválogatott élén

Elismerést jelent, ha neves szakemberek mutatnak érdeklődést a magyar válogatott irányítása iránt, de a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) nem tárgyal senkivel a szövetségi kapitányi posztról – írta Szabó Gergő sajtófőnök a Nemzeti Sport kérdésére. A lap azután kereste meg a szövetséget, hogy sajtóértesülések, valamint több Facebook- és blogbejegyzés szerint meneszthetik Marco Rossi szövetségi kapitányt. Továbbá arról is szárnyra kaptak hírek, hogy az olasz szakvezető utódja a Ferencvárossal korábban – 2018 és 2021 között – vezetőedzőként három bajnoki címet szerző ukrán Szerhij Rebrov lenne.
A szóbeszédek alapja az lehet, hogy a magyar labdarúgó-válogatott a várakozásoktól elmaradva, a Nemzetek Ligája első két fordulójában gólt sem szerezve mindössze egy pontot gyűjtött. Már az Ukrajna elleni 1–0-s vereség után is szóba került, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány helye bizonytalanná vált a magyar válogatott kispadján, és az Észak-Írország elleni gól nélküli döntetlen után egyre hangosabbá váltak a pletykák az olasz szakvezető menesztéséről.Magyarország–Ukrajna 0-1, rosszul sikerült a rajt a Nemzetek Ligájában
A sportlap felidézte, hogy Rossi 2018 júniusa óta a magyar válogatott szövetségi kapitánya, eddig 89 mérkőzésen irányította a nemzeti csapatot, mérlege 41 győzelem, 21 döntetlen és 27 vereség. A válogatottat 117 mérkőzésen irányító Baróti Lajos mögött Rossié a második legtöbb meccs a magyar válogatott kispadján. A 62 éves olasz edző vezetésével csapatunk részt vett a 2021-es és a 2024-es Európa-bajnokságon. – Rebrov a Ferencváros irányítása után két évig dolgozott az arab emírségekbeli Al-Ainnál, 2023 júniusától idén áprilisig hazája válogatottjának szövetségi kapitánya volt, jelenleg pedig az Ukrán Labdarúgó-szövetség alelnökeként dolgozik.Marco Rossi szerint a keret mélysége és a szerencse hiánya miatt kaptunk ki az ukránoktólMarco Rossit és a rivális szövetségi kapitányát is frusztrálta a gól nélküli döntetlen