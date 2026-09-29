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2026-09-29 20:35:00 CEST

Cáfolja az MLSZ, hogy Szerhij Rebrov váltaná Marco Rossit a magyar futballválogatott élén

Az esetleges edzőcsere híre a nemzeti mezben játszó labdarúgóink gyenge játéka, a Nemzetek Ligája eddigi két mérkőzésén szerzett egy pont miatt kapott szárnyra.