Ezt is megértük: a Fidesz Hadházy Ákosra hivatkozva próbálja eláztatni Unger Annát

Fidesz;Államvédelmi Hatóság;Unger Anna;NVVH;

2026-09-30 18:38:00 CEST

Az „ÁVH-figyelővé” átalakult fidesz.hu oldalon a volt ellenzéki képviselőre hivatkozva próbálják bizonygatni, hogy valami nem stimmel Unger Annával.

Szürreális élményben lehet része annak, aki a jelenleg „ÁVH-figyelővé” átalakult fidesz.hu-ra téved fel. Túl azon, hogy a fél éve még kétharmados kormányerőnek jelenleg az az egyetlen érdemi mondanivalója, hogy a Tisza egyenlő az újkommunistákkal, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) pedig a rákosista Államvédelmi Hatóság (ÁVH) utódja, a honlapon finoman szólva is érdekes passzusokat találni.

Így például az Unger Annáról szóló szövegbe beleolvasva meglepő, a Fidesz kikre hivatkozva próbálja bizonygatni, hogy valami rettenetesen nem stimmel az NVVH elnökével. (Már túl azon persze, hogy Unger Anna a „köznyelvben csak új ÁVH-nak nevezett hivatal elnöke”, továbbá, hogy 2,87-es átlagot kapott a hallgatóitól a MarkMyProfessor oldalon.)

Az Unger Anna kiválasztása körüli vitákról szólva ugyanis úgy nyilatkozik a fidesz.hu ismeretlen szerzője, hogy: „Unger kiválasztásának folyamatát előbb Hadházy Ákos, majd később Hallerné Nagy Anikó, az Országgyűlés egyik alelnöke leplezte le. Hadházy a nyilvánosság előtt ismertette a hozzá eljuttatott további jelöltek kvalitásait, Hallerné pedig egy interjúban elismerte, hogy Unger kiválasztása nem objektív szempontrendszerek alapján történt.” Más szóval a Fidesz, amely körül az évek során kinőtt egy évi több száz milliárdból üzemeltetett, nagyjából 400 orgánumot tömörítő sajtóbirodalom, most oda jutott, hogy Hadházy Ákos tényfeltárását idézi.

Mint ismeretes, Hadházy Ákos azt szeretné megtudni, ténylegesen mi alapján választották ki Unger Annát az NVVH élére. Eleinte még azt lehetett tudni, hogy pontrendszer alapján döntöttek és választottak a nagyjából 90 jelentkező közül. Ezzel szemben később Hallerné egy Telex-interjúban úgy fogalmazott, hogy nem volt pontrendszer.