Ruszin-Szendi Romulusz Újdörögdről: A katonák nem javasolták, hogy a kiképzés résztvevőivel éles kézigránátot dobassanak

Csád;Orbán Gáspár;Ruszin-Szendi Romulusz;újdörögdi baleset;

2026-09-30 16:45:00 CEST

Orbán Gáspár csádi missziójáról azt mondta, csak a szerencsének köszönhető, hogy nem lett katasztrófa.

Az újdörögdi kézigránát-balesetről feltárt információk szerint a katonák jelezték: nem javasolják, hogy a kiképzés résztvevőivel éles kézigránátot dobassanak, de a feladatot ennek ellenére végrehajtották, mert politikai elvárás volt a program kibővítése - közölte Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter szerdán a Facebookon.

A tárcavezető jelezte, hogy zárt ülésen tájékoztatta az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságát két közérdekű ügy részleteiről: az újdörögdi kézigránát-balesetről és a csádi katonai misszióról. Hangsúlyozta, minősített információkat nem hozhat nyilvánosságra, de a felelősség kérdéseiről és a közpénzek felhasználásáról a társadalomnak joga van tudni.

A miniszter kifejtette,

hogy az újdörögdi kézigránát-baleset ügyében feltárt információk szerint a katonák jelezték: nem javasolják, hogy a kiképzés résztvevőivel éles kézigránátot dobassanak, de a feladatot ennek ellenére végrehajtották.

Hozzátette, hogy az ügyészség a büntetőeljárást megszüntette, mert álláspontja szerint a feltárt szabályszegések és a bekövetkezett tragédia között nem volt megállapítható a büntetőjogi felelősséghez szükséges közvetlen okozati kapcsolat. Közben azonban az elévülés miatt az érintett emberekkel szemben új eljárás megindítására már nincs lehetőség, vagyis büntetőjogi felelősségre vonásra ebben a körben már nem kerülhet sor - mondta Ruszin-Szendi Romulusz, aki szerint ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lenne szakmai, vezetői és politikai felelősség.

A miniszter kifejtette, hogy a feltárt információk alapján a szakmai fenntartások ellenére azért kellett végrehajtani a feladatot, mert politikai elvárás volt a program kibővítése és ezen keresztül az önkéntes tartalékos katonai létszám növelése.

„A katonák jelezték a kockázatot, mégis végre kellett hajtaniuk a feladatot. Ez a politikai felelősség lényege. A létszám növelése soha nem írhatja felül az emberi életet és a katonai kiképzés biztonságát. A történteket büntetőjogi értelemben lezárták. A tanulságot azonban nekünk kell levonnunk: ilyen politikai nyomás a jövőben nem kerülhet a katonai szakmai szempontok fölé”

- fogalmazott a miniszter. A baleset sérültjét a Honvédelmi Minisztérium foglalkoztatja, és minden rendelkezésére álló segítséget megad a rehabilitációhoz - mondta.

A csádi misszióról azt közölte, hogy arra mintegy négymilliárd forint közpénzt költöttek el, de arról, hogy pontosan mire ment el a pénz, csak a bizottság tagjainak számolt be.

„Amikor ismertettem, hogy mi történt és mire ment el ez a pénz, a bizottság tagjainak arcára döbbenet ült ki”

- jelezte. A zárt ülésen ismertetett körülmények alapján az a miniszter álláspontja, hogy Orbán Gáspár családi háttere olyan lehetőséget és állami támogatást biztosított számára, amely nélkül ez a program ebben a formában aligha valósulhatott volna meg. „És csak a szerencsének köszönhetjük, hogy mindebből nem lett katasztrófa” - jelezte.

Mint Ruszin-Szendi Romulusz közölte, a misszió létrehozásáról az Országgyűlés határozatot hozott, jóvá hagyta a többmilliárdos költségek felhasználását, így nincs lehetőség a feljelentésre ebben az ügyben.