Az „ÁVH-figyelővé” átalakult fidesz.hu oldalon a volt ellenzéki képviselőre hivatkozva próbálják bizonygatni, hogy valami nem stimmel Unger Annával.
Keresztény Zoltán szerint a fideszes propagandista által vezetett intézmény leginkább a hírhedt kommunista Államvédelmi Hatóság és a III/III-as ügyosztály utódjának tekinthető.
Egy rejtélyes módon eltűnt mozigépészről - akit az ötvenes évek elején elvitt az Államvédelmi Hatóság (ÁVH) - mesél Filmszakadás című regényében a Balázs Béla-díjas operatőr, Molnár Miklós.
A 20. század második fele a szemtanúk szemszögéből. Így is összegezhetjük annak a két könyvnek a mondandóját, amelyek nemrég jelentek meg. A szerzők elborzasztó és nevetséges, izgalmas és jellemző történeteket mesélnek saját tapasztalataik alapján. És kétségkívül érdemes felidézni a történelmet és az eseményeket, már csak azért is, hogy soha ne ismétlődhessenek meg.