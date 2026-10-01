Deutsch Tamás szerint az NKA-ügy valótlanságok sorozatát megfogalmazó hergelés, amelyben nem is az ügyészség, hanem Magyar Péter intézkedett

korrupció;Fidesz;Deutsch Tamás;letartóztatások;trágárság;Nemzeti Kulturális Alap;Seszták Miklós;EP-választás;Hankó Balázs;

2026-10-01 09:54:00 CEST

A fideszes politikus EP-képviselőtársait a bukott Orbán-kormány korrupciógyanús ügyeiről pártja önkényezős, ávéházós stílusában tájékoztatta. Miközben a választás előtti rendszerváltó koncert egyik fellépőjét pöcsmutogató baromnak, Mága Zoltánt nemzetközi hírű művésznek nevezi, a Fidesz győzelmét jósolja a következő uniós választáson.

Annyira megengedő és szabadelvű volt a kultúrafinanszírozás Hankó Balázs alatt, hogy a Fidesz ellen ordenáré stílusban agitáló zenekarokat is tíz- és százmilliókkal támogatták – nyilatkozta Deutsch Tamás, a Fidesz EP-delegációjának vezetője a Telexnek egy nappal a volt kulturális és innovációs miniszter őrizetbe vétele után. A volt kormánypárti politikus koncepciós eljárásokra, a jogállamiság szétverésére panaszkodott az EP-képviselőknek írt levelében. Az interjújában a kedden őrizetbe vett, korrupciós bűncselekményekkel gyanúsított Hankó és Seszták Miklós egykori nemzeti fejlesztési miniszter ügyeit – ahogy az érintettek és a Fidesz – koncepciós eljárásoknak nevezte, agresszív, újkommunista hatalomról, önkényről, hajtóvadászatról, ÁVH-ról beszélt.

Hankó Balázs minden létező állítást higgadtan, tárgyszerűen, tényekre alapozva, okiratokkal alátámasztható módon cáfolt. A nyilvánosság előtt vannak ezek a tények, ön is láthatta, hogy az összes valótlanságot cáfolta – jelentette ki Deutsch a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) 17,3 milliárd forint politikai alapú közpénzosztásával kapcsolatban, amit dokumentumok bizonyítanak, közte azt, amelyben Mága Zoltán arra kért 500 millió forint támogatást az NKA-tól, hogy a Fidesz választási győzelme szempontjából kulcsfontosságú társadalmi csoportokat célozva indítson országos koncertsorozatot.

Puzsér Róberték – nem közpénzből szervezett – Rendszerbontó Nagykoncertjének egyik obszcén gesztussal élő – amiért végül bocsánatot kérő – fellépőjét a fideszes politikus összehasonlította a fideszes muzsikussal. – Az a különbség a kettejük között, hogy az egyik egy pöcsmutogató bumfordi barom, Mága Zoltán pedig egy nemzetközi hírű művész – zárta le a vitát, megjegyezve, hogy az NKA keretében kulturális programokat támogattak. Az NKA-ügyről összességében az a véleménye a fideszes EP-képviselőnek, hogy ócska kettős mércéről van szó, és ez az egész egy valótlanságok sorozatát megfogalmazó hergelés.

Deutsch kifejtette, hogy Hankó Balázs, illetve a Volánbuszügyben több mint 11 milliárd forintos vesztegetéssel gyanúsított Seszták Miklós őrizetbe vételéről szerinte nem is az ügyészség, hanem egyenesen Magyar Péter miniszterelnök intézkedett, és előre jelezte, hogy mi fog történni. Az uniós források hazahozatalát is egyfajta brüsszeli-tiszás-összeesküvésnek tartja, hazaárulózza a jelenlegi kormányt. – Egy normális, tisztességes, bármely bezzegdemokráciának minősíthető európai uniós ország demokráciaszintjét elérő, néha azt bizonyos kérdésekben még meghaladó demokrácia volt 2010 és 2026 között Magyarországon – állapította meg az ősfideszes politikus, aki a „nem mindegy, hogy csapba szarni, vagy szarba csapni” mondással érzékeltette a különbséget az április 12-e előtti és utáni helyzetről. – Reális esélynek látom, hogy a következő megmérettetésen, a 2029-es európai parlamenti választáson folytatni tudjuk azt a sorozatot, hogy amióta Magyarországon EP-választások vannak, mindig mi nyerünk – tette hozzá Deutsch Tamás.