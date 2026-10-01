Nukleáris kutatóreaktort támadtak az oroszok Kijevben

Oroszország;Ukrajna;háború;dróntámadás;

2026-10-01 15:47:00 CEST

A sugárzás mértékbe nem emelkedett, a létesítményben kár nem keletkezett.

Szerda este az orosz erők dróntámadást indítottak a kijevi nukleáris kutatóintézet ellen. Maga a kutatóreaktor nem sérült meg - közölte az ukrán állami nukleáris szabályozási felügyelet honlapján csütörtökön.

A közlemény szerint a támadás következtében keletkezett tüzet gyorsan eloltották. Hangsúlyozták, hogy a reaktor és a biztonság szempontjából fontos rendszerek nem sérültek meg. A sugárzási háttérben nem észleltek változást, annak értékei a természetes háttérsugárzás tartományán belül maradtak, és nem változtak. A kockázatok csökkentése érdekében a reaktor 2022 februárja óta leállított állapotban van, az aktív zónából pedig az összes fűtőelemet eltávolították. Üzemeltetése a biztonság szempontjából fontos rendszerek előírás szerinti karbantartására korlátozódik -írja a Magyar Távirati Iroda (MTI).