Zelenszkij kemény választ kér az amerikaiaktól az orosz rakétacsapások miatt, a Trump-adminisztráció meghívta Putyint a Miamiban tartandó G20-csúcsra

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2026-09-24 10:48:00 CEST

Az ukrán elnök amerikai törvényhozókkal tárgyalt New Yorkban, miközben újra orosz ballisztikus rakéták csapódtak be Kijevben. Nem sokkal azután, hogy az ENSZ-ben a háború deeszkalációjára szólított fel, Zelenszkij sürgette Washingtont, vezesse be az Oroszország és támogatói ellen jóváhagyott szankcióit, és biztosítson elfogó rakétákat Kijevnek.

Oroszország ismét ballisztikus rakétákkal mért csapást az ukrán fővárosra csütörtökön a kora reggeli órákban, miközben Volodimir Zelenszkij elnök New Yorkban amerikai törvényhozókkal tárgyalt a szankciókról és Ukrajna légvédelméről.

„Oroszország nem fejezi be ezt a háborút nyomásgyakorlás nélkül. Miközben az emberek aludtak, robbanások fényei világították meg az eget” – írta Volodimir Zelenszkij a közösségi médiában. Bejegyzése idején már érkeztek a két halálos áldozatról és további sérültekről szóló hírek. A Kijev elleni újabb orosz csapás lakóépületeket, egy szülészeti klinikát, energetikai infrastruktúrát és logisztikai létesítményeket ért.

A támadás idején az ukrán elnök éppen amerikai képviselőkkel folytatott megbeszélést New Yorkban. A találkozón a Kyiv Post beszámolója szerint az elnök hangsúlyozta, hogy Ukrajnának ballisztikus rakéták elleni védelemre van szüksége és arra, hogy szigorúbb szankciókkal sújtsák Oroszországot és azokat is, akik segítenek neki bevételekhez jutni a háború folytatásához.

Volodimir Zelenszkij kijelentette: Oroszország úgy véli, továbbra is „a ballisztikus terrorra építhet”, mivel az agresszorra nehezedő nyomás „sosem vált teljessé”.

„Az Egyesült Államoknak most lehetősége nyílik határozott válaszlépésre” – mondta, üdvözölve azt a múlt pénteken aláírt törvényt, amely felhatalmazza Donald Trump elnököt, hogy széles körű szankciókkal gyakoroljon nyomást Oroszországra és energiahordozóinak legnagyobb vásárlóira.

Az ukrán elnök szerdán (közép-európai idő szerint szerda éjjel) az ENSZ-közgyűlésben az Oroszországgal folytatott háború deeszkalációját szorgalmazta, egyúttal arra kérte kollégáit, hogy folytassák Oroszország bevételeinek korlátozását, útját állva háborús erőfeszítéseinek. Zelenszkij kijelentette: az ukránok felkészültek a „rendkívül kemény télre”, ugyanakkor készek arra is, hogy a további orosz támadásokra válaszul Moszkva számára is „fájdalmassá” tegyék a hideg hónapokat.

„Ezt a háborút nem az ukránok akarták”

Beszédében Volodimir Zelenszkij szorgalmazta Ukrajna további támogatását, hangsúlyozta a tárgyalások fontosságát, és figyelmeztetett: az ukránok továbbra is ellenállnak majd az orosz agressziónak.

„Igen, néha úgy tűnhet, hogy Ukrajna kizárólag a háborúra összpontosít, hiszen fegyverekről, védelemről és az agresszor elleni szankciókról beszélünk. Ám ezt a háborút nem az ukránok választották. Mi azt választjuk, hogy nem halunk meg, nem veszítjük el az országunkat és a családunkat, és nem veszítjük el függetlenségünket és szabadságunkat” – hangsúlyozta.

Az ukrán elnök elmondta: miközben Oroszország folytatja a háborút, költségvetési hiánya minden korábbinál nagyobb, régióinak többsége pedig csődközeli állapotban van; hozzátette, hogy a nyár folyamán a fronton az oroszok minden jelentős hadművelete kudarcba fulladt.

„Egyetlen orosz vezető sem gondolta volna, hogy Tél tábornok – aki évszázadokon át Oroszország oldalán harcolt – egy napon oldalt vált, és azokat támogatja majd, akik Oroszországgal szemben védekeznek. Mi ezt fogjuk elérni ezen a télen, ha Oroszország továbbra is az energiarendszerünket és a fűtési infrastruktúránkat veszi célba”

– jelentette ki. Hozzátette: amikor Oroszország elindította a háborút, nem számított arra, hogy Ukrajna képes lesz csapást mérni a Szibériában, az ország mélyén található hadiipari üzemeire.

Volodimir Zelenszkij rámutatott, hogy Ukrajna ügye a kritikus infrastruktúra és az élelmezésbiztonság védelméről, az emberéletek megóvásáról, valamint a halálos fegyverek fejlesztésének lassításáról szól.

Lassítanunk kell a folyamatot, mielőtt elérnénk a következő szakaszt, hiszen már jövőre reális esély van arra, hogy ne csak emberek, hanem a mesterséges intelligencia döntsön a harctéri eseményekről; nekünk pedig békére van szükségünk, mielőtt eljutnánk idáig

– mondta. Volodimir Zelenszkij Vlagyimir Putyin orosz elnököt a háborút kirobbantó „nulladik számú betegként” jellemezte, és kijelentette, az orosz elnök minél tovább képes háborút folytatni, annál több gonoszságot hagy maga után a világban.

„Az ukránok tisztában vannak vele, hogy ez a tél nagyon kemény lehet számunkra, de válaszul nem lesz más választásunk, mint hogy Oroszország számára is fájdalmassá tegyük a helyzetet. Éppen ezért hangsúlyozzuk, hogy a feszültségcsökkentő lépések fontosak, és még a tél beállta előtt szükség van rájuk” – fogalmazott.

Zelenszkij Trumppal is a háború lezárásáról és energiatűzszünetről tárgyalt

Előzőleg kedden Zelenszkij Donald Trump amerikai elnökkel is tárgyalt az ENSZ-közgyűlés idei, 81. ülésszakát elindító vezetői hét keretében. Megbeszélésük középpontjában az ötödik éve zajló orosz–ukrán háború lezárását célzó törekvések voltak, beleértve az energetikai célpontok elleni támadások felfüggesztésére vonatkozó tűzszünet lehetőségét is.

„Bármilyen formátumú energetikai tűzszünetre készen állunk” – nyilatkozta Zelenszkij az ENSZ New York-i székházában tartott találkozó után, kijelentve, hogy kész találkozni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is egy Trump részvételével zajló háromoldalú megbeszélés keretében.

Az amerikai elnök az ENSZ-ben tartott keddi beszédében ismét a háború közeli lezárását ígérte, annak ellenére, hogy a Washington vezette tárgyalási erőfeszítések február végén megszakadtak, mivel az Egyesült Államok figyelme Irán ellen indított háborújára terelődött, és csak a novemberi amerikai félidős választások közeledtével kerültek ismét a Trump-kormányzat napirendjére.

Zelenszkij szerint az Oroszországgal vívott háború véget érne, ha Trump nagyobb nyomást gyakorolna Putyinra, illetve ha Kína és India felhagyna az orosz olaj vásárlásával. „Elég lenne megállítani őket, és nem lenne elég pénzük” – mondta Zelenszkij kedden a The Wall Street Journalnak. Az ukrán elnök megjegyezte, hogy Oroszország Kínába, Indiába és Törökországba irányuló energiaexportja tartja életben az orosz gazdaságot. Ugyanebben az interjúban Zelenszkij elmondta: Trump kedden nem kérte tőle, hogy Ukrajna hagyjon fel az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal.

Trump meghívta Putyint a G20 decemberi miami csúcstalálkozójára

Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerdán New Yorkban bejelentette, hogy az Egyesült Államok meghívta Vlagyimir Putyin orosz elnököt a decemberben Miamiban tartandó G20-csúcstalálkozóra. Ez lenne Trump és Putyin első találkozója azóta, hogy 2025. augusztusi anchorage-i csúcstalálkozójuk kudarcba fulladt.

Meghívtuk Putyin elnököt a G20-csúcstalálkozóra

Úgy véljük, ez lehetőséget kínál számára, hogy (…) más világvezetőkkel is párbeszédet folytasson. Reméljük, hogy elfogadja a meghívást – mondta Marco Rubio a Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel folytatott megbeszélését követő, élőben közvetített sajtótájékoztatóján.