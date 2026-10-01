Őrizetbe vettek egy brit-iráni kettős állampolgárt az angliai légitámaszpontnál történt incidens ügyében

Őrizetbe vettek csütörtökön Londonban egy brit-iráni kettős állampolgárt az amerikai légierő által használt nyugat-angliai Fairford légitámaszpontnál történt hétvégi incidens ügyében - írja a Magyar Távirati Iroda (MTI).
A brit terrorizmusellenes rendőri hálózat (Counter Terrorism Policing, CTP) tájékoztatása szerint a 27 éves férfit a brit főváros kormányzati negyedében, Westminsterben vették őrizetbe, és gyanúsítottként hallgattak ki egy másik, 26 éves férfit is.
A rendőrség a kerület két lakóingatlanában házkutatást is tartott.
Az ügy vasárnap hajnalban kezdődött, amikor öt brit állampolgárságú, londoni lakhelyű férfit vettek őrizetbe fegyveres rendőrök a támaszpont mellett fekvő Whelford faluban, miután bejelentés érkezett arról, hogy a bázis felé három gyanús furgon közeledik.
Őket azóta szabadlábra helyezték, de velük szemben is folytatódik a vizsgálat.Öt embert vettek őrizetbe az egyik brit légitámaszpont közelében terrorista merénylet előkészítésének a gyanújávalÓvadékkal kiengedték a brit légitámaszpont közelében terrorizmus gyanújával elfogott öt férfit