Őrizetbe vettek egy brit-iráni kettős állampolgárt az angliai légitámaszpontnál történt incidens ügyében

Á. B.

elfogás;incidens;Egyesült Királyság;légitámaszpont;

2026-10-01 19:51:00 CEST

Két ingatlanban is házkutatást tartottak.

Őrizetbe vettek csütörtökön Londonban egy brit-iráni kettős állampolgárt az amerikai légierő által használt nyugat-angliai Fairford légitámaszpontnál történt hétvégi incidens ügyében - írja a Magyar Távirati Iroda (MTI).

A brit terrorizmusellenes rendőri hálózat (Counter Terrorism Policing, CTP) tájékoztatása szerint a 27 éves férfit a brit főváros kormányzati negyedében, Westminsterben vették őrizetbe, és gyanúsítottként hallgattak ki egy másik, 26 éves férfit is.

A rendőrség a kerület két lakóingatlanában házkutatást is tartott.

Az ügy vasárnap hajnalban kezdődött, amikor öt brit állampolgárságú, londoni lakhelyű férfit vettek őrizetbe fegyveres rendőrök a támaszpont mellett fekvő Whelford faluban, miután bejelentés érkezett arról, hogy a bázis felé három gyanús furgon közeledik.

Őket azóta szabadlábra helyezték, de velük szemben is folytatódik a vizsgálat.