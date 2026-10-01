Magyar Péter nyilvános elhatárolódást vár a Katolikus Egyháztól Osztie Zoltán prédikációja miatt

vallás;katolikus egyház;elhatárolódás;prédikáció;Magyar Péter;Osztie Zoltán;

2026-10-01 21:57:00 CEST

A plébános egy misén egyebek mellett arról beszélt, hogy aki keresztényként a Tiszára szavaz, „semmit nem ért az evangéliumból”, és erkölcsileg romlottnak nevezte a pártot.

Azonnali, nyilvános és teljes elhatárolódást vár a Magyar Katolikus Egyháztól Osztie Zoltán szeptember 26-i prédikációja miatt a kormányfő.

Magyar Péter csütörtök esti Facebook-posztjában vállalhatatlannak és embertelennek nevezte a feldebrői Szent Márton templomban elhangzottakat, a plébánostól pedig bocsánatkérést vár.

A miniszterelnök kijelentette, különösen elfogadhatatlan, hogy a pártpolitikai kijelentések templomban, prédikáció részeként hangzottak el. A politikus azt írta, tisztában van azzal, hogy Osztie Zoltán álláspontját a Magyar Katolikus Egyház sem osztja, de ezt szerinte nyilvánosan is ki kell mondania. Egyúttal arra kért mindenkit, hogy mellőzzék az egyházellenes hozzászólásokat, és méltatta az egyházak szociális, oktatási, kulturális és hitéleti munkáját.

Osztie Zoltán a kifogásolt prédikációban arról beszélt, hogy szerinte azok a templomba járó keresztények, akik a Tiszára szavaznak, „semmit nem értenek az evangéliumból”. A pártot „erkölcsileg mélységesen romlott társaságnak” nevezte, amely állítása szerint elpusztítja az országot. A Tiszára voksolókról azt mondta, a hazugságra, az erkölcstelenségre és a gyűlöletre szavaznak. A plébános később „hitetlen, erkölcstelen, nemzetáruló” politikai erőről beszélt, amely megfogalmazása szerint „kiárusítja az országot a nagyhatalmaknak, a pénzügyi köröknek”.

Azt is mondta,

büszke arra, hogy környezetében nincsenek tiszás szavazók, hanem olyanok vannak, akik „a patrióta álláspontot képviselik” és az evangélium szerint élnek.

Magyar Péter jelezte, a kritikával önmagában nincs problémája, azt viszont nem tartja elfogadhatónak, hogy egy katolikus pap templomban ilyen módon beszéljen honfitársairól. A kormányfő úgy fogalmazott, az egyházi és a világi életben egyaránt meg kell húzni a határokat.

Osztie Zoltán nem első alkalommal bírálja a miniszterelnököt és a Tiszát. Mint korábban hírt adtunk róla, a júliusi Sándor-palota előtt rendezett fideszes demonstráción Magyar Pétert bírálta, majd megáldotta a résztvevőket. Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye ezután jelezte, hogy a plébános nem egyházi megbízásból és nem az érsekség engedélyével szólalt fel, Süllei László általános érseki helynök pedig arra emlékeztette a papokat, hogy küldetésük nem a politikai szerepvállalás, hanem az evangélium hirdetése és a rájuk bízott közösségek szolgálata.

Osztie Zoltán néhány nappal később lapunknak adott interjújában azt mondta, egyetért azzal, ha valaki Magyar Pétert „a Sátán eszközének” tartja, és arról is beszélt, hogy a katolikus közösségeknek szerinte szerepük lehet a Fidesz megújulását szolgáló gondolkodásban, miközben visszautasította, hogy pártpolitikai szerepvállalásnak tekintsék, ha közügyekben megnyilvánul.