Iványi Gábor: „Csodákat éltünk meg, tele van a szívem hálával”

évforduló;ünnepség;Iványi Gábor;Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség;

2026-10-01 21:32:00 CEST

Ezen a földön nem futhatjuk végig az utunkat a szenvedés vállalása nélkül – hangsúlyozta Iványi Gábor lelkész, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezetője a Megbékélés Házában tartott ünnepségen.

A Kádár-korszakban hosszú éveken át tartó küzdelem és üldöztetés után a magyar állam 1981. október 1-én nyilvánította bevett és elismert egyházzá a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséget (MET). A 45-ik évfordulón az egyház tagjainak, lelkészeinek, barátainak és ismert támogatóinak társaságában jubileumi ünnepséget rendeztek csütörtökön kora este a MET békásmegyeri templomában, a Megbékélés Házában.

„Azok, akikkel akkor az útnak indultunk, nagyobbrészt megérkeztek az örökkévalóságba” – emlékezett meg az elhunytakról Iványi Gábor lelkész, a testvérközösség vezetője.

Az elmúlt 45 évben „volt minden”, a megpróbáltatások mellett – fogalmazott – „csodákat éltünk meg, tele van a szívem hálával”. Már-már hálát érez azok iránt is, akik annak idején „erre az útra kényszerítettek minket”, és ugyanígy gondol az elmúlt 16 évre – utalt arra, hogy a Fidesz kormányzása idején egyházát megfosztották korábbi jogi státuszától és a források folyamatos elvonásával jórészt ellehetetlenítették a működését.

Iványi Gábor óvott a bosszútól. A győztesnek is vannak veszteségei, a bölcs ember hálát ad a békének. Mindenkinek köszönetét fejezte ki, aki a legkülönbözőbb formában – akár ismeretlenül is – támogatták őket és mellettük álltak a nehéz időkben. „Amit Isten láttatott velünk, az a komor háttér, amin az ékszerek is jobban érvényesülnek” – mondta.

A lelkész szerint ezen a földön nem futhatjuk végig az utunkat a szenvedés vállalása nélkül. „A munkánk, a szolgálatunk azoknak az oldalán van, akiknek a hangja nem jut el a nyilvánossághoz” – jelentette ki.

Az Iványi Gábor által örömünnepnek nevezett eseményen többek között Platthy Iván volt egyházügyi államtitkár is beszédet mondott. Kiss László, Óbuda-Békásmegyer polgármestere szóba hozta, hogy Iványi Gábort hatóság elleni erőszak vádjával bíróság elé idézték. A procedúrát a lelkész szempontjából viccnek, ránk nézve szégyennek minősítette. Bírálta a jelenlegi hatalmat, amiért az elmúlt 130 nap során nem talált módot arra, hogy véget vessen az eljárásnak.

Niedermüller Péter erzsébetvárosi polgármester alapkérdésként vetette fel: miért és hogyan viseltük el az elmúlt 16 évet? Hogyan engedhettük meg, hogy „átmenjen rajtunk” ez a rendszer? Semmi sem tette úgy tönkre az országot, mint a gyűlölködés. Rossz örökség lenne – állapította meg –, ha a gyűlölködést hagynánk magunk után. Tarr Zoltán is meghívott vendégek között volt, a kulturális miniszter azonban programütközés miatt nem tudott jelen lenni a rendezvényen.

Iványi Gáborék szeptember közepén adták hírül, hogy jogerősen ismét bejegyzett egyházként vette nyilvántartásba a Fővárosi Törvényszék a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséget. Hosszadalmas jogi küzdelem után 2026 júliusában született meg az elsőfokú pozitív döntés, és mivel az ügyészség nem nyújtott be fellebbezést, a végzés 2026. szeptember 7-én jogerőre emelkedett – állt a lapunkhoz is eljuttatott közleményben.

A MET célja ugyanakkor a 2011 előtti jogosultságainak visszaszerzése, ehhez pedig a bevett egyházi státusz áll a legközelebb. A bevett egyházi státusz orvosolná a közel másfél évtizede tartó jogsértő állapotot, és olyan kiegészítő normatív támogatásokkal járna, amelyek biztosítanák a MET és az egyházi fenntartású szociális, oktatási és egészségügyi intézmények hosszú távú biztonságos működését.