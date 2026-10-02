Megrovást kapott Osztie Zoltán, az érsekség elhatárolódott a feldebrői prédikációtól

elhatárolódás;Magyar Katolikus Egyház;Osztie Zoltán;

2026-10-02 08:54:00 CEST

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye hivatalos figyelmeztetésben részesítette a belvárosi plébánost, és felszólította a Tisza Párt szavazóit megbélyegző videó eltávolítására. Külföldön hasonló esetben kemény intézkedéseket hoz az egyházi vezetés.

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye hivatalos állásfoglalásban határolódott el Osztie Zoltán feldebrői szentmisén elhangzott kijelentéseitől, miután a lelkész éles szavakkal illette a Tisza Párt szavazóit és támogatóit. A közleményben a főegyházmegye sajnálatát és megütközését fejezi ki a szertartáson elhangzott szavak miatt. Az egyházi vezetés nyomatékosította: az emberek sértő minősítése és megbélyegzése összeegyeztethetetlen Krisztus tanításával, s teljesen idegen az evangélium szellemiségétől. A dokumentum hangsúlyozza, az ilyen megnyilvánulások súlyosan sértik az érintettek emberi méltóságát, miközben mély fájdalmat okoznak a teljes egyházmegyei közösség számára is. A közlemény teológiai megfogalmazása szerint aki Krisztussal találkozik, annak szívében nem kaphat helyet a gyűlölet és a megosztottság; az egyház a bűnt elítéli, a bűnös ember számára pedig Isten irgalmát kéri.

A főegyházmegyei reakció konkrét fegyelmi intézkedéseket is rögzített. A közlemény felidézte a testület július 10-én kiadott korábbi nyilatkozatát, amely leszögezte: a papok nem valamely ideológia vagy világi párt szolgálatában állnak, hanem az evangélium hirdetőiként és pásztorokként a hívek lelki gyarapításán fáradoznak. Az egyházi hatóság már akkor világossá tette, hogy a plébános a főegyházmegye megbízása és engedélye nélkül vett részt és szólalt fel politikai megmozduláson. Az érsekség felszólította a plébánost, haladéktalanul távolítsa el az inkriminált videofelvételt a plébánia elektronikus felületeiről, és a jövőben tartózkodjon az ilyen, illetve hasonló jellegű politikai megnyilvánulásoktól, emlékeztetve arra, hogy a lelkipásztori szolgálat felelősséggel jár, és minden szavunkért Isten előtt kell számot adnunk.

A főpásztori figyelmeztetést közvetlenül megelőzte a miniszterelnök határozott nyilvános fellépése.

Magyar Péter nyílt levélben fordult a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciához és személyesen Erdő Péter bíboroshoz, esztergom-budapesti érsekhez, számonkérve az egyház vezetésén a papi szószékről elhangzó politikai gyűlöletkeltést. A kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy a belvárosi pap a vasárnapi szertartást használta fel arra, hogy bűnösnek, hazaárulónak és nemzetvesztőnek bélyegezze az új politikai közösség több százezer szavazóját. Magyar Péter határozott fellépést sürgetett a főpásztorok részéről, követelve, hogy az egyházi vezetés tiltsa meg a templomok pártpolitikai kampányhelyszínné silányítását, határolódjon el a híveket megosztó kirekesztéstől, és vonja felelősségre a közösség egységét romboló klerikust.

A feldebrői eset szervesen illeszkedik a lelkipásztor több évtizedes közéleti pályafutásába. Osztie Zoltán hosszú éveken keresztül töltötte be a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnöki tisztségét, s ezen időszak alatt a szervezetet a kormányzó politikai erők feltétlen szellemi és szervezeti hátországává formálta. A Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia korábbi vezetője rendszeresen celebrált hálaadó szentmiséket Orbán Viktor miniszterelnökért és a kormánypárt választási győzelmeiért, a liturgikus térben könyörögve égi támogatásért a kabinet politikai döntéseihez. A pap a szentély falain kívül is aktívan szolgálta a hatalom törekvéseit: rendszeres felszólalója volt kormánypárti gyűléseknek, aktív szerepet vállalt a Civil Összefogás Fórum sajtótájékoztatóin, valamint a Békemenetek vallási legitimációjának felépítésében, a vallási szimbólumokat és a papi tekintélyt közvetlen pártérdekek szolgálatába állítva.

A római katolikus egyház saját egyetemes jogrendje, a Codex Iuris Canonici mindazonáltal szigorú és félreérthetetlen határokat szab a papság politikai ténykedésének. Az egyházjog 287. kánonja egyértelműen rögzíti, hogy a lelkipásztoroknak minden körülmények között a békét, a társadalmi egységet és az igazságosságon alapuló egyetértést kell előmozdítaniuk az emberek között. A jogszabályhely második bekezdése kategorikusan megtiltja a papoknak és a diakónusoknak a politikai pártokban való aktív tisztségvállalást, valamint a pártpolitikai agitációban való részvételt, hacsak az illetékes megyéspüspök megítélése szerint az egyház jogainak védelme vagy a közjó előmozdítása ezt kivételesen meg nem követeli. A szentszéki rendelkezések szerint a liturgia és a templom a szentségek kiszolgáltatásának sérthetetlen tere, ahol a lelkipásztor nem képviselhet partikuláris pártérdekeket, hiszen lelkipásztori küldetése a teljes hívő közösségre kiterjed, függetlenül azok világi szimpátiájától.

A nemzetközi egyházi életben számos olyan precedens található, ahol a püspöki karok és a Szentszék a legszigorúbb büntetéseket alkalmazták a politikai agitációba és gyűlöletkeltésbe bonyolódó papokkal szemben. Az Egyesült Államokban a Vatikán a legsúlyosabb fegyelmi büntetést szabta ki Frank Pavone lelkipásztorra. A Priests for Life szervezet vezetője nyíltan a Republikánus Párt kampánygépezetének szerves részeként tevékenykedett, a Demokrata Párt szavazóit nyilvánosan a kárhozattal és bűnnel fenyegette, sőt egy alkalommal abortált magzatot helyezett az oltárra egy kampányvideó forgatása során. Miután Pavone folyamatosan megtagadta a püspöki engedelmességet és elutasította a pártpolitikai semlegességre vonatkozó intéseket, a Klérus Dikasztériuma Ferenc pápa jóváhagyásával 2022-ben elbocsátotta őt a papi rendből, végleg laicizálva a renitens lelkészt. Hasonló eréllyel lépett fel a wisconsini egyházmegye James Altman plébánossal szemben, aki a szószékről kijelentette, hogy egyetlen katolikus sem szavazhat a demokratákra; William Callahan püspök azonnali hatállyal elmozdította őt a plébánosi székből, majd eltiltotta a nyilvános lelkipásztori szolgálattól.

Lengyelországban a katolikus hierarchia a szélsőjobboldali uszítással szemben léptette életbe az egyházjogi szankciókat.

Jacek Międlar fiatal lelkipásztor éveken keresztül a radikális nacionalista Nemzeti Radikális Tábor nagygyűlésein tartott uszító beszédeket, amelyek a białystoki székesegyházban bemutatott botrányos szentmisén csúcsosodtak ki. A lengyel püspöki kar vezetése nyilvános közleményben határolódott el a pap megnyilvánulásaitól, kijelentve, hogy a krisztusi üzenet összeegyeztethetetlen a nacionalista gyűlölettel. Międlar rendi elöljárói szigorú hallgatást parancsoltak rá, megtiltva a nyilvános szereplést és az internetes agitációt, majd az engedetlenség miatt felfüggesztették papi hivatalából, s elbocsátották a rendből. A volt klerikust ezt követően a világi igazságszolgáltatás elé állították, ahol bírósági ítélet marasztalta el gyűlöletbeszéd miatt. A varsói püspöki kar szintén több alkalommal intette fegyelemre a Radio Maryja ultrakonzervatív adó túlzott pártossága miatt a szerkesztőket, ragaszkodva az evangéliumi függetlenség megőrzéséhez.

Dél-Európában a spanyol és az olasz egyházi hatóságok hasonló határozottsággal léptek fel a szószék méltóságának megőrzéséért. Spanyolországban a madridi érsekség és a Vatikán szigorúan megtiltotta, hogy a Valle de los Caídos bazilikájában a Franco-diktatúrát dicsőítő politikai megemlékezéseket tartsanak, s fegyelmi vizsgálat alá vonták azokat a szerzeteseket, akik szembeszegültek a szentszéki döntéssel. Katalóniában a püspöki kar hivatalos intést intézett azokhoz a lelkipásztorokhoz, akik a függetlenségi mozgalom pártjára állva politikai nyilatkozatokat tettek, vagy harangzúgással támogatták az utcai demonstrációkat. Olaszországban a milánói érsekség azonnali hatállyal felmentette plébánosi tisztségéből Don Giorgio De Capitanit, miután a pap a szószéken és internetes blogján szélsőséges politikai átkokat szórt jobboldali politikusokra, durván áthágva a lelkipásztori etika írott és íratlan szabályait.

A magyarországi katolikus egyház vezetése ezzel szemben évtizedeken át az intézményes távolmaradás és a csend stratégiáját követte a volt kormánypárt túlkapásaival szemben. A hazai püspöki kar óvatosságának hátterében a hierarchia és a kormányzat közötti mély gazdasági, intézményi összefonódás húzódik meg. Az elmúlt másfél évtizedben a felekezeti fenntartásba került iskolák, szociális otthonok, kórházi osztályok és műemléki ingatlanok tízezrei hatalmas költségvetési támogatásoktól függnek. A milliárdos állami források elosztása és a kedvezményes törvényi környezet a hierarchia felső szintjein folyamatos igazodási kényszert teremtett. Erdő Péter bíboros évtizedek óta a jogászi precizitásra épülő, visszafogott távolságtartást részesítette előnyben, kerülve a nyílt konfrontációt. Ez a megközelítés a mindennapi gyakorlatban kényelmes védőernyőt biztosított a kormánypárti elkötelezettségű papok számára, akik szinte következmények nélkül használhatták a szószéket politikai célokra.