Itt a feljelentés, havi másfél millió forintos fizetésért saját magukat bízták meg jól fizető munkákkal az Alapjogokért Központ vezetői

feljelentés;hűtlen kezelés gyanúja;Miniszterelnökség;költségvetési csalás;Alapjogokért Központ;Szánthó Miklós;

2026-10-02 11:08:00 CEST

A Szánthó Miklós vezette szervezet százmilliókat költött hiányos dokumentumok, gyanús megbízások alapján. A Tisza-kormány megtette a feljelentést költségvetési csalás, hűtlen kezelés gyanújával.

Összesen 410 millió forintot ítélt meg a Miniszterelnökség a Bethlen Gábor Alapkezelőn keresztül az Alapjogokért Központot működtető Jogállam és Igazság Nonprofit Kft.-nek. Az állami támogatások 2021 és 2024 között három alkalommal érkeztek meg a volt kormánypárthoz, a Fideszhez köthető, a párt választási kampányait például a CPAC-rendezvényekkel segítő szervezet – derült ki a Tisza-kormány alatt Ruff Bálint vezetésével működő Miniszterelnökség pénteki közleményéből. A kormány hivatalos honlapján azt írták, hogy a „Brüsszel a mi szemünkkel” című projektre, illetve az utolsó évben a Jogállam és Igazság Nonprofit Kft. szakmai programjaira és működésére, nyílt pályázati eljárás nélkül fizettek.

Az iratok átvizsgálásakor több szabálytalannak és hiányosnak tűnő elemet találtak. Egy 2021 júliusi jegyzőkönyv például arra utal, hogy a támogatott projekt megvalósítási időszakának első napján az Alapjogokért Központ három vezetője egyhangúlag havi bruttó 1 431 639 forint megbízási díjat állapított meg saját magának. Ezt az összeget 2022-ben is megerősítette magának Szánthó Miklós, Kovács István Gergely és Törcsi Péter vezetői hármasa, majd 2023 júniusában havi bruttó 1 574 803 forintra emelte. Ezeknél a döntéseknél külső jóváhagyásnak, felügyeletnek vagy ellenjegyzésnek nincs nyoma az iratokban. Az iratok között találtak olyan, 2023-ra vonatkozó Megállapodás című dokumentumot és hozzá tartozó Teljesítési Igazolást is, amelyeket a megbízó és a megbízott oldalán is Szánthó Miklós írt alá – olvasható a közleményben.

A teljesítést részletes szakmai beszámoló helyett általános kategóriamegjelöléssel, szűkszavúan intézték el. – Konkrét tanulmányokat vagy kutatási jelentést nem csatoltak, a listán sajtótájékoztatók, rövid sajtópublikációk, rádió- és televízióinterjúk, valamint honlapbejegyzések szerepelnek. A pénzügyi elszámolásról készített dokumentáció szerződéseket, számlákat, bérjegyzékeket, bankszámlakivonatokat, valamint sajtótájékoztatókról készült összefoglalókat és fotókat tartalmaz, tanulmányt, kutatási jelentést nem. Az érintetteknek kifizetett megbízási díjak a három év alatt 188,5 millió forintot tettek ki a támogatás 410 millió forintos keretéből. A megbízási díjak odaítélésének módja, a teljesítés és az elszámolás dokumentációjának hiányosságai miatt a Miniszterelnökség költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanújával tett feljelentést ismeretlen tettes ellen – tették hozzá.