Vizsgálja a Tisza-kormány az Alapjogokért Központnak kifizetett milliárdokat

Vizsgálja a kormány az Alapjogokért Központnak kifizetett milliárdokat. Pontosan 3 milliárd 350 millió forint állami támogatást kapott kilenc év alatt a szervezet – hangzott el az RTL Híradóban a közvetlenül az Orbán-kormánytól kapott pénzek összesítése alapján. Kiemelték, hogy a Fideszhez köthető, a volt kormánypárt politikája mellett rendszeresen kiálló szervezet – a Transparency International Magyarország (TIM) által megszerzett dokumentumok alapján – 2,8 milliárd forintot titkos kormányhatározatok alapján kapott meg. A Miniszterelnökség azt közölte, hogy az Alapjogokért Központnak kifizetett támogatások átvilágítása folyamatban van.
Ligeti Miklós, a korrupcióellenes szervezet, a TIM jogi igazgatója elmondta, hogy 42 ilyen titkos kormányhatározat alapján 160 milliárd forint sorsáról döntöttek. Az Alapjogokért Központ egyik kedvezményezettje volt ennek a döntésnek, 2,8 milliárd forinttal. – Ez a napnál is világosabb példája annak, „hogyan kell álcivilszervezetet létrehozni valójában politikai pártfeladatok végrehajtására”.
Az RTL Híradó szerint 2021-ben és 2023-ban az Szánthó Miklós vezette Alapjogokért Központ 250 millió forintot kapott a Brüsszel a mi szemünkkel című programra. Feladatuk az volt, hogy e témában folyóiratokat, elemzéseket, újságcikkeket jelentessenek meg, és rendezvényeket szervezzenek, de a szervezet honlapján ezeknek nyomát sem találni. Az Alapjogokért Központ az RTL Híradó kérdésére azt közölte, hogy a programok megvalósultak, a pénzzel pedig maradéktalanul elszámoltak, de őket egyelőre nem keresték a vizsgálat miatt.
A Miniszterelnökség ezt a tételt külön is vizsgálja, ahogy az elszámolásokat.
A riportban bejátszották a CPAC Hungary nevű amerikai szélsőjobboldali rendezvény hazai változatának 2026-os rendezvényét, amelyet az Alapjogokért Központ rendezett, és amelyen Orbán Viktor közpénzből kampányolt, szidta Brüsszelt, és azt állította, hogy ukránbarát kormányt akarnak. – Az Alapjogokért Központnak semmi köze nem volt az alapjogokhoz, csak a pénz lopásához, meg a propagandához – jelentette ki a riportban Hadházy Ákos volt országgyűlési képviselő.Horogkeresztes poszt miatt vádat emeltek az Alapjogokért Központ propagandistája ellenCsaknem hatmilliárd forint közpénzt kapott tavaly az Alapjogokért KözpontTöbb mint 900 millió forintért szervezte meg Balásy Gyula cége a CPAC Hungaryt