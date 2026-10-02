Nagy Márton elköltözött Magyarországról, nyár óta Svájcban él

2026 nyara óta Svájcban él Nagy Márton, az utolsó Orbán-kormány nemzetgazdasági minisztere. Egy zürichi befektetési banknak dolgozik – tudta meg a Válasz Online. A lapnak megszólaló egyik távoli rokon szerint Nagy Márton egy városmajori szívklinikán még 2025. júliusában elvégzett műtét után döntötte el, hogy kiszáll a politikából. Végül megvárta a 2026. április 12-i parlamenti választást, de jellemző, hogy a megméretés után néhány nappal le is kapcsolta a Facebook-oldalát. teljesen kiszállt a politikából, élő kapcsolata sincs a Fidesz prominens politikusaival.
A szakítás ellenére úgy tűnik, Orbán Viktor várja a volt nemzetgazdasági miniszterét, a kötcsei beszédében legalábbis példálózott azzal, hogy Nagy Mártonnak mennyi esze van.
Nagy Márton egyébként a Matolcsy-féle Magyar Nemzeti Bank alelnöki székéből ült át a nemzetgazdasági miniszterébe. Legutóbb azzal szerepelt a hírekben, hogy ő is eléggé szereti a luxust, egy dél-koreai üdülősziget egyik legelőkelőbb hoteljében is megszállt, bár azt sem tudni, mi dolga lehetett ott.Nem tudni, mi dolga volt, de Nagy Márton miniszterként fél éven belül háromszor szállt meg ugyanabban az antwerpeni luxushotelbenNagy Márton is szereti a luxust, egy dél-koreai üdülősziget egyik legelőkelőbb hoteljében is megszállt, bár azt sem tudni, mi dolga lehetett ott
A Válasz Online telefonon érte utol a volt tárcavezetőt, Nagy Márton azonban nem kívánt nyilatkozni.