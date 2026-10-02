Nagy Márton elköltözött Magyarországról, nyár óta Svájcban él

Svájc;költözés;Nagy Márton;

2026-10-02 09:48:00 CEST

Állítólag még egy tavalyi műtét után döntötte el, hogy teljesen kiszáll a politikából.

2026 nyara óta Svájcban él Nagy Márton, az utolsó Orbán-kormány nemzetgazdasági minisztere. Egy zürichi befektetési banknak dolgozik – tudta meg a Válasz Online. A lapnak megszólaló egyik távoli rokon szerint Nagy Márton egy városmajori szívklinikán még 2025. júliusában elvégzett műtét után döntötte el, hogy kiszáll a politikából. Végül megvárta a 2026. április 12-i parlamenti választást, de jellemző, hogy a megméretés után néhány nappal le is kapcsolta a Facebook-oldalát. teljesen kiszállt a politikából, élő kapcsolata sincs a Fidesz prominens politikusaival.

A szakítás ellenére úgy tűnik, Orbán Viktor várja a volt nemzetgazdasági miniszterét, a kötcsei beszédében legalábbis példálózott azzal, hogy Nagy Mártonnak mennyi esze van.

Nagy Márton egyébként a Matolcsy-féle Magyar Nemzeti Bank alelnöki székéből ült át a nemzetgazdasági miniszterébe. Legutóbb azzal szerepelt a hírekben, hogy ő is eléggé szereti a luxust, egy dél-koreai üdülősziget egyik legelőkelőbb hoteljében is megszállt, bár azt sem tudni, mi dolga lehetett ott.

A Válasz Online telefonon érte utol a volt tárcavezetőt, Nagy Márton azonban nem kívánt nyilatkozni.