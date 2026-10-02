Dőlt az NKA-pénz a Dunántúlon, négy megyében több mint 600 millió forint jutott fideszes szervezeteknek

választókerületek;korrupciós ügyek;egyesületek;pénzosztás;Nemzeti Kulturális Alap;szervezetek;fideszesek;Hankó Balázs;

2026-10-02 09:19:00 CEST

Egyenként néhány millió forintól a hatvanmilliós támogatásokig terjed az az összeg, amelyeket bizonyítottan fideszesekhez, helyi pártvezetőkhöz, volt vagy jelenlegi polgármesterekhez, önkormányzati képviselőkhöz kötődő cégek, szervezetek, egyesületek, alapítványok kaptak a parlamenti választás előtti pénzosztásból.

Hatszáz millió forintot is meghaladó összeg került egyértelműen fideszes szervezetekhez a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatásaiból a Dunántúl déli, illetve nyugati részén – írja a 24.hu az NKA-botrány újabb részleteit bemutató cikkében. A Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter felügyelte 17,3 milliárd forintos pénzosztásból jutott volt kormánypárti képviselő egyesületének, de egy KDNP-s képviselőjelölt fiának is, szórták a közpénzt a választások előtt Zala Somogy, Tolna és Baranya megyében is, ahogy az ország más részeiben.

Ahogy a portál fogalmaz, az általuk közölt összegek nem véglegesek, csak azokat gyűjtötték össze, amelyek bizonyítékokkal, dokumentumokkal annak alátámasztva. – Hatvan millió forinthoz jutott két őrtilosi szervezet, amelyek egyértelműen az áprilisi választás egyik fideszes jelöltjéhez, Kelei Zitához köthetők. A polgármester fia vezette Holdkő Településfejlesztő Egyesület 30 milliót kapott. A fideszes településvezető bizalmasa a Hegyi Zergevirág Egyesületet vezeti, ez szintén 30 millió forinthoz jutott. A Marcali és Környéke Ipartestület (MKI), a Fidesz partnerszervezete 40 milliót kapott Együtt indultak a 2024-es önkormányzati választáson, és együtt adják a város öt önkormányzati képviselőjét. Az MKI elnöke, Szaka Zsolt 2024-ben maga is képviselőjelölt volt. Az MKI a KDNP-s Móring József Attilával szervezett közös polgári bált Marcaliban – emelték ki.

A Fonyódi Polgári Egyesület sem járt rosszul, ők 20 millió forint forráshoz jutottak a választás előtt a 8 millió forint mellé, amelyet a 4,4 milliárdos Városi Civil Alapból kaptak. Az egyesületet Farkas Gábor korábbi helyi fideszes képviselő vezeti. Ugyancsak 20 milliót kapott közösségi építő programokra a Dél-Somogy Örökségünkért Egyesület, ennek vezetője Baloghné Vitelics Mónika, a Fidesz-KDNP 2024-es – vesztes – babócsai polgármesterjelöltje. Az NKA 18 millió juttatott a Dél-Balaton Méhész Egyesületnek, amelyről lapunk megírta, hogy rendezvényeinek állandó vendége Móring József Attila. Húsz millió forintot jutott közösségépítő programokra a BFC Siófoki Sportszolgáltató Kft., amelynek ügyvezetője, Lindemann Roland Gergely fideszes színekben indult a 2024-es önkormányzati választáson.

Sok Fideszhez köthető szervezet kapott tíz millió forint alatti összegeket. Jelentősebb támogatáshoz 40-40 millió forint járt a Baranya megyei Siklós fideszes önkormányzati képviselője, Bohár Ervin Várunkért és Városunkért Egyesületének és a szintén Bohár által vezetett Tenkes Hagyományőrző Alapítványnak. Ugyanennyit kapott Szécsi Máté pécsi fideszes alelnök közösségépítő programok megvalósítására, amit mára visszafizetett. A Komlóért Egyesület, amelynek elnökségében ott ül Polics József fideszes polgármester is, 32 millió forinthoz, a Pécsi Polgári Szalon, amelynek rendszeres közreműködője Hoppál Péter volt kulturális államtitkár, és a korábbi fideszes polgármester Páva Zsolt is feltűnt ott számos alkalommal, 20 millió forinthoz jutott. Tíz millió forinttal gazdagodott kapott a Bányászok Érdekvédelmi Egyesülete, amely három éve kötött együttműködést a KDNP-vel.

Kétszer 45 millió forint érkezett Tolna megyébe: így jutalmazták a Zsikó Event Rendezvényszervező Kft.-t, amelynek tulajdonosa Zsikó Zoltán, a megyei önkormányzat fideszes alelnöke, továbbá a Tolnaikum Turisztikai Egyesületet, amelynek vezetője Móra Viktória szekszárdi fideszes képviselő, utóbbi a hírek szerint szintén már visszautalta az összeget. Tíz és húsz millió forint közötti NKA-támogatás segített még több Tolna megyei Fideszhez köthető Kft., de Zala megyében sem jártak rosszul a volt kormánypárthoz köthető egyesületek. Így 39,8 milliónforintot kapott a keszthelyi Civil Pódium Egyesület, 20 millió forintot a Közép-Zala Gyöngyszemei Egyesület, amelyet az a Vigh László irányít, aki 20 éven át volt a Fidesz zalai országgyűlési képviselője, 19,7 milliót pedig a Hévíz Városáért és Ifjúságáért Egyesület, amelyet Süténé Tüttő Beáta korábbi fideszes képviselő vezet. Tíz millió forint alatti NKA-pénzek sokaságágával árasztották el a választások előtt zalai helyi fideszes polgármesterek és képviselők legkülönfélébb szervezeteit is.