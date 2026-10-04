Toplistázták a legjobb vidéki éttermeket

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2026-10-04 12:44:00 CEST

Az ország tíz legjobb étterme közül négy vidéki, a Dining Guide pedig most közzétette a top 15 vidéki vendéglátóhely listáját is, amelyen az Őrségtől Tokajon, Villányon és Encsen át a Balatonig, Pécsig, Szegedig és Debrecenig számos ismert név szerepel.

A vidéki éttermi toplista élén az őriszentpéteri Pajta áll, amelyet az esztergomi 42 Restaurant, a tokaji Sauska Padi, a villányi Sauska 48 és az encsi Anyukám Mondta követ. A további helyezettek között szerepel a tatai Platán Bisztró, a dánszentmiklósi Botanica, a balatonszemesi Kistücsök Food&Room, az Alkimista Kulináris Műhely Szegedről, a Hosszú Tányér Hosszúhetényből, a pécsi morzsa, a badacsonytomaji Mede by Mede Ádám, a balaton­szőlősi Casa Christa, az Ikon Debrecen és a csopaki Petrányi Borterasz.

A vidéki éttermek között több olyan hely is van, amely az évek során fejlesztette, illetve kibővítette a vendégfogadási palettát, a kompexitás a gazdaságilag hatékonyabb működést szolgálja.

A több mint három évtizede működő Kistücsök például néhány éve szálláshellyel bővült, az étteremhez épített szállodában 19 szoba és két lakosztály, valamint konferenciaterem található, a Séfszobában pedig rendszeresen rendeznek tematikus vacsoraesteket.

A dánszentmiklósi Botanica eleve szállodával együtt működik, a Casa Christa pedig resort jellegű szálláshelyhez kapcsolódó éttermet működtet, amelyet tanácsadóként a Michelin-csillagos séf, Barna Ádám jegyez. A tokaji és villányi Sauska éttermek a borászatok részei, a csopaki Petrányi Borterasz pedig szintén egy családi pincészethez kapcsolódik. A debreceni Ikont a kelet-magyarországi régió egyik meghatározó éttermeként tartják számon, amely évek óta kiszámíthatóan hozza a kortárs fine dining éttermek színvonalát, a saját kertben is termesztett, a konyhán felhasznált fűszernövényekkel, zöldségekkel és gyümölcsökkel a helyi ízek megőrzését is támogatják.

A Dining Guide vidéki listáján meglehetősen különböző karakterű éttermek kerültek egymás mellé. A Pajta elsősorban helyi alapanyagokra épít, míg a Sauska Padi kínálatában a tokaji borvidék adottságai és borai is meghatározó szerepet kapnak. Az Anyukám Mondta a magyar és az olasz konyha elemeit ötvözi. A pécsi Morzsa egyszerre működik pékségként, kávézóként, reggelizőhelyként, bisztróként és borbárként, konyháját Kurucz Attila, a Dining Guide 2018-as Év Innovatív Séfje díjának nyertese vezeti. A szegedi Alkimista Kulináris Műhely pedig kizárólag előzetes foglalással, heti három napon vár vendégeket, mindig változó, nyolcfogásos menüvel.

A képet némileg árnyalja, egyben a topéttermek nehézségeire is rávilágít, hogy a lista összeállításának idején a hazai vendéglátás változatlanul komoly költség- és keresleti nyomás alatt áll. Herczeg Zoltán, a Dining Guide főszerkesztője és Pogátsa Zoltán közgazdász nemrég egyaránt a fizetőképes középosztály, illetve a stabil hazai vendégkör hiányát nevezte az ágazat egyik alapvető problémájának. A szakértők arra is emlékeztettek, hogy 2026-ban már korábban stabilnak számító éttermek is bezárásra kényszerültek, elsősorban vidéken, de Budapesten is.