Tagadja az Alapjogokért Központ, hogy jogszabályt sértett volna, pénzügyileg és szakmailag is minden rendben volt

Az Alapjogokért Központ a Magyar Távirati Irodához (MTI) pénteken eljuttatott közleményében visszautasította, hogy működése során jogszabályt sértett volna.
Az Alapjogokért Központ mindig a hatályos jogszabályok és a vonatkozó támogatási szerződések maradéktalan betartásával működött és működik. Ezt arra reagálva írta a szervezet, hogy a Miniszterelnökség feljelentést tett a központot működtető társasághoz jutott támogatások miatt hűtlen kezelés gyanújával.
A közlemény szerint mindig vállalták, hogy az Európai Unió működését szuverenista szempontból vizsgálják, ahogy büszkék nemzetközi és regionális szakmai tevékenységükre is, amit több ezer oldalnyi pénzügyi és szakmai dokumentációval bizonyítottak. Jelezték, a központ készséggel együttműködik bármilyen eljárásban. A feljelentésben szereplő, az Európai Unióval foglalkozó projektek is magas színvonalú kutatási anyagok elkészítésével, eseményekkel és szakpolitikai sajtótájékoztatókkal valósultak meg. Az pedig, hogy egy kft. a saját vezetőivel megbízási szerződést köt egy külön projektre, teljesen jogszerű, sőt bevett gazdasági gyakorlat.Csaknem hatmilliárd forint közpénzt kapott tavaly az Alapjogokért KözpontKözpénzek útja egy alapítványtól a kormánynak kedves cégekig
„Az alaptalan sugalmazásokkal szemben ráadásul az egész támogatásról pénzügyileg és szakmailag is minden tekintetben elszámoltunk, és azok lezárásra is kerültek. Ezért egy jogállami eljárásnak csak az lehet a vége, hogy a Központ mindenkori tevékenysége jogszerű volt” - fogalmazott közleményében az Alapjogokért Központ.
A Miniszterelnökség a kormany.hu oldalon pénteken tette közzé, hogy feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, mert az Alapjogokért Központot működtető Jogállam és Igazság Nonprofit Kft. támogatásának vizsgálata felveti a költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúját; az eljárásban bruttó 188,5 millió forint közpénz elszámolását kell tisztázni.Itt a feljelentés, havi másfél millió forintos fizetésért saját magukat bízták meg jól fizető munkákkal az Alapjogokért Központ vezetői
A közlemény szerint a Miniszterelnökség a Bethlen Gábor Alapkezelőn keresztül 2021 és 2024 között háromszor részesítette állami támogatásban az Alapjogokért Központot működtető Jogállam és Igazság Nonprofit Kft-t. Összesen 410 millió forintot ítéltek meg a Brüsszel a mi szemünkkel című projektre, illetve az utolsó évben a nonprofit cég szakmai programjaira és működésére, nyílt pályázati eljárás nélkül.
Az iratok között találtak olyan, 2023-ra vonatkozó Megállapodás című dokumentumot és hozzá tartozó teljesítési igazolást is, amelyeket a megbízó és a megbízott oldalán is Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ vezetője írt alá - írta a Miniszterelnökség.
Mint korábban mi is hírt adtunk róla, nemrégiben házkutatást tartottak a szervezetnél, mivel gyanú merült fel, hogy érdemi munkavégzés nélkül adtak fizetést a hazájában korrupciós bűncselekménnyek elkövetésével gyanúsított Marcin Romanowskinak.Itt a feljelentés, havi másfél millió forintos fizetésért saját magukat bízták meg jól fizető munkákkal az Alapjogokért Központ vezetőiItt a feljelentés, havi másfél millió forintos fizetésért saját magukat bízták meg jól fizető munkákkal az Alapjogokért Központ vezetői