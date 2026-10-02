Tagadja az Alapjogokért Központ, hogy jogszabályt sértett volna, pénzügyileg és szakmailag is minden rendben volt

feljelentés;visszautasítás;Alapjogokért Központ;

2026-10-02 15:59:00 CEST

Nemrégiben volt házkutatás a fideszes szervezet központjában.

Az Alapjogokért Központ a Magyar Távirati Irodához (MTI) pénteken eljuttatott közleményében visszautasította, hogy működése során jogszabályt sértett volna.

Az Alapjogokért Központ mindig a hatályos jogszabályok és a vonatkozó támogatási szerződések maradéktalan betartásával működött és működik. Ezt arra reagálva írta a szervezet, hogy a Miniszterelnökség feljelentést tett a központot működtető társasághoz jutott támogatások miatt hűtlen kezelés gyanújával.

A közlemény szerint mindig vállalták, hogy az Európai Unió működését szuverenista szempontból vizsgálják, ahogy büszkék nemzetközi és regionális szakmai tevékenységükre is, amit több ezer oldalnyi pénzügyi és szakmai dokumentációval bizonyítottak. Jelezték, a központ készséggel együttműködik bármilyen eljárásban. A feljelentésben szereplő, az Európai Unióval foglalkozó projektek is magas színvonalú kutatási anyagok elkészítésével, eseményekkel és szakpolitikai sajtótájékoztatókkal valósultak meg. Az pedig, hogy egy kft. a saját vezetőivel megbízási szerződést köt egy külön projektre, teljesen jogszerű, sőt bevett gazdasági gyakorlat.

„Az alaptalan sugalmazásokkal szemben ráadásul az egész támogatásról pénzügyileg és szakmailag is minden tekintetben elszámoltunk, és azok lezárásra is kerültek. Ezért egy jogállami eljárásnak csak az lehet a vége, hogy a Központ mindenkori tevékenysége jogszerű volt” - fogalmazott közleményében az Alapjogokért Központ.

A Miniszterelnökség a kormany.hu oldalon pénteken tette közzé, hogy feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, mert az Alapjogokért Központot működtető Jogállam és Igazság Nonprofit Kft. támogatásának vizsgálata felveti a költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúját; az eljárásban bruttó 188,5 millió forint közpénz elszámolását kell tisztázni.

A közlemény szerint a Miniszterelnökség a Bethlen Gábor Alapkezelőn keresztül 2021 és 2024 között háromszor részesítette állami támogatásban az Alapjogokért Központot működtető Jogállam és Igazság Nonprofit Kft-t. Összesen 410 millió forintot ítéltek meg a Brüsszel a mi szemünkkel című projektre, illetve az utolsó évben a nonprofit cég szakmai programjaira és működésére, nyílt pályázati eljárás nélkül.

Az iratok között találtak olyan, 2023-ra vonatkozó Megállapodás című dokumentumot és hozzá tartozó teljesítési igazolást is, amelyeket a megbízó és a megbízott oldalán is Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ vezetője írt alá - írta a Miniszterelnökség.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, nemrégiben házkutatást tartottak a szervezetnél, mivel gyanú merült fel, hogy érdemi munkavégzés nélkül adtak fizetést a hazájában korrupciós bűncselekménnyek elkövetésével gyanúsított Marcin Romanowskinak.