Budapesti Értéktőzsde;Mészáros Lőrinc;Opus Global;

Nőtt Mészáros Lőrinc részesedése az OPUS GLOBAL Nyrt.-ben

A felcsúti dollármilliárdosnak a jelek szerint meg sem kottyant a kormányváltás. 

Nőtt Mészáros Lőrinc részesedése az OPUS GLOBAL Nyrt.-ben: a társaság meghatározó tulajdonosának szavazati joga 24,65 százalékról 25,71 százalékra emelkedett - közölte a vállalat pénteken a Budapesti Értéktőzsde honlapján a Magyar Távirati Iroda (MTI) híre szerint.

Az OPUS közölte: Mészáros Lőrinc október 2-án megtett bejelentése alapján pénteken 7 400 000 OPUS GLOBAL Nyrt. törzsrészvény tulajdonjogát szerezte meg, ezáltal a társaságban fennálló szavazati jogainak aránya 24,65 százalékról 25,71 százalékra nőtt, átlépve ezzel a tőkepiacról szóló törvény szerinti 25 százalékos határértéket.

A társaság honlapján közzétett adatok szerint az OPUS GLOBAL Nyrt.-ben 2017 első fél évében vált 24 százalék feletti tulajdonossá Mészáros Lőrinc.

Az első fél évben minden eredmény soron nyereséget ért el a társaság: üzemi szinten 21 milliárd forintot, adózás előtt több mint 23 milliárd forintot, míg az adózott eredmény 16,3 milliárd forint lett. A BÉT-en közzétett gyorsjelentés szerint az üzemi eredmény 11,4 milliárd forinttal, 35,1 százalékkal, az adózás előtti eredmény 9,4 milliárd forinttal, 28,7 százalékkal, az adózott eredmény 4,9 milliárd forinttal, 23,2 százalékkal csökkent a múlt év azonos időszakához viszonyítva. Az OPUS-csoport 2026. első féléves teljesítménye stabil és eredményes gazdálkodást mutatott, 212 milliárd forintos árbevétel és 45,7 milliárd forintos kamat-, adófizetés és amortizáció előtti eredmény (EBITDA) mutatóval - írták a közleményben, míg a gyorsjelentés szerint a féléves árbevétel 21,6, az EBITDA 10,5 milliárd forinttal lett kisebb a tavalyinál.

A társaság a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) prémium kategóriás kibocsátója, részvényeinek árfolyama az utóbbi egy évben 232 és 578 forint között változott.

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