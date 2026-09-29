Mészáros Lőrinc magángépe elrepült Botswanába, mintha valakinek szafarizni támadt volna kedve

Mészáros Lőrinc;magángép;Botswana;

2026-09-29 18:12:00 CEST

Pedig ehhez Hatvanpusztára is elég lett volna utazni.

Szombaton reggel Botswanába érkezett a Mészáros Lőrinc által rendszeresen használt, 20 milliárd forint értékű Bombardier Global 6500-as típusú luxus magánrepülőgép - írja a 24 a repüléskövető applikációk adatai alapján.

A lap szerint Bombardier Global 6500 több mint 12 órás út után landolt a főváros, Gaborone nemzetközi repülőterén, ahonnan ezt követően felszállt egy, a helyi szafarikra specializálódott helikopter és Maun környékére szállította utasait. A 24 felhívja a figyelmet, hogy a város kedvelt célpontja a szafaritúrákra érkező turistáknak, ugyanis többek között ezen a vidéken él és vándorol az ország nagy zebrapopulációja. A zebra egyébként Botswana nemzeti állata, még a címerükben is szerepel.

Persze ha a NER-gép utasai zebrákat szeretnének látni, ahhoz nem kell Botswanába menni, elég lenne egy túra a messzi Hatvanpusztán az Orbán-birtoknál, amelytől néhány kilométerre fekszenek azok a földterületek, ahol a Mészáros-csoporthoz tartozó Vál-völgye Vadásztársaság egzotikus állatokat tart. A területre éppen a Botswanában is gyakori zebrafaj egyedei érkeztek korábban, amelyeknek a Fidesz a létezését is letagadta. Arra viszont már nem gondoltak, hogy az állatoknak esetleg nem biztos, hogy kedvező a téli hideg időjárás, legkevesebb négy példány már el is pusztult.

A Mészáros-féle Bombardier egyébként a múlt hét elején Budapestről a nyugat-franciaországi Bordeaux-ba repült, ahol az oligarcha borásza, Kalocsai László egy 60 hektáros szőlőbirtokot vásárolt néhány éve.

Mészáros Lőrinc felesége, Várkonyi Andrea nemrég a Storynak beszélt arról, hogy ő és a szerves részt közpénzből meggazdagodott gázszerelő-milliárdos szenvedélyes világjárók, a luxizásuk miatti kritikák pedig nem zavarják őket.