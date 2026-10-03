Terrortámadásnak minősítette az Egyesült Arab Emírségek a FlyDubai-másodpilóta tettét

terrortámadás;másodpilóta;FlyDubai;

2026-10-03 19:45:00 CEST

A Hamam al-Hammami néven azonosított férfiról kiderült, hogy szélsőséges nézetei miatt Ománban eltiltották a repüléstől.

Az Egyesült Arab Emírségek főügyésze terrortámadásnak minősítette a FlyDubai légitársaság Dubajból Tel-Avivba tartó járatának másodpilótája cselekményét, amikor is az eddig ismert kés mellett baltával próbálta meg átvenni az irányítást a gép felett, majd lezuhanni vele - közölte a Reuters.

„A FlyDubai FZ1073-as járatát érintő incidens vizsgálata megállapította, hogy a másodpilóta terrortámadást kísérelt meg végrehajtani” – mondta Hamad Saif Al Shamsi főügyész az Egyesült Arab Emírségek állami hírügynöksége által közzétett nyilatkozatban. A Reuters több forrásból úgy értesült, hogy az elkövető ománi állampolgár, Hamam al-Hammaminak hívják. Ománi apától és szír anyától született.

A főügyész szerint al-Hammami azt a baltát használta a támadáshoz, amit vészhelyzetek esetére tartanak a pilótafülkében. A nyomozás folyamatban van, egyebek közt a gyanúsított indítékait vizsgálják. Anwar Gargash, az Egyesült Arab Emírségek elnökének főtanácsadója az X-en úgy kommentálta a bejelentést, hogy az ország zéró toleranciát tanúsít a terrorizmussal szemben.

Mint ismert, a katasztrófát annak köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy a megtámadott indiai kapitány és néhány utas megfékezte a terrorcselekményt végrehajtó másodpilótát, aki le akart zuhanni a fedélzeten tartózkodó több mint 180 emberrel együtt. Smit Machchhar kapitány szerepe kulcsfontosságú volt a tragédia elkerülésében, ugyanis miután a merénylő késsel megszúrta, megmaradt energiáját arra használta fel, hogy kinyissa a pilótafülke ajtaját, lehetővé téve a bátrabb utasoknak, hogy közbeavatkozzanak. A Reuters szerint a másodpilótát csütörtökön Szaúd-Arábiából Abu-Dzabiba szállították, ahol várhatóan izraeli tisztviselők is ki fogják hallgatni.

A Guardian közben a Wall Street Journal nyomán arról írt, hogy Omán korábban eltiltotta a repüléstől a másodpilótát, mivel aggodalmak merültek fel szélsőséges nézetei miatt. Úgy tudni, egy adminisztratív állásba helyezték át az Oman Airnél, ezt követően viszont az Egyesült Arab Emírségekben működő fapados légitársaság, a FlyDubai alkalmazásába került. Egy brit egyetem, a Buckinghamshire New University azt közölte, hogy Hamam al-Hammami korábban távoktatásban repülésirányítási kurzust végzett az intézményben, de pilótaképzésben ott nem vett részt.

A nyomozás központi kérdése a korábbi eltiltás fényében az, hogyan kerülhetett al-Hammami másodpilótaként a pilótafülkébe, milyen átvilágításon esett át, mielőtt felvették a légitársasághoz. Ráadásul mivel Izraelnek és Ománnak nincsenek hivatalos diplomáciai kapcsolatai, így elviekben a férfi be sem repülhetett volna Tel-Avivba.

A CNN információkat szerzett al-Hammami azóta törölt X-fiókjáról (korábban Twitter) is, ezek alapján az derült ki, hogy a férfi a radikális iszlám híve, s egyebek közt arra panaszkodott, hogy édesanyja nem talál neki olyan feleséget, aki hajlandó nikábot, azaz az arcot is eltakaró ruházatot viselni. Kritizálta azokat a munkaadókat is, ahol férfiak és nők dolgoznak vegyesen, mert az szerinte rossz hatással van a nőkre. Al-Hammami meglehetősen aktív volt a közösségi médiában, ugyanis 2021-ben és 2022-ben összesen mintegy 3000 tweetet tett közzé.