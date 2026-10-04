Csak a szokásos, nyert a világbajnok Spanyolország, a 19 éves Yamal a kapitány szerint legenda lehet

Csehország;Spanyolország;Nemzetek Ligája;Lamine Yamal;

2026-10-04 08:43:00 CEST

A világbajnok spanyol labdarúgó-válogatott hazai környezetben 3-1-re nyert a cseh csapat ellen a Nemzetek Ligája harmadik fordulójában, ezzel továbbra is százszázalékos. Yamal? Már most királykategória!

Luis de la Fuente együttese sorozatban a tizedik tétmérkőzésén győzött, legutóbb a nyári vb csoportküzdelmeinek a nyitányán, a Zöld-foki szigetek ellen nem tudott nyerni (0-0). A vb-győztes hősöket a szövetség véres kardként hordozza körbe az országban, szombaton késő este Oviedóban, a mindössze 28 515 néző befogadására alkalmas Carlos Tartiere Stadionban lépett pályára az imádott aranycsapat (az előző körben pedig 40 294 néző előtt, Sevillában győzték le 4–1-re Horvátországot).

A csehek ellen a szokásos koerográfia körvonalazódott: Lamine Yamal 6., a vb legjobbjának választott Rodri 35. percben ünnepelte gólját, majd a cseh Sláma szépítésére Merino az utolsó pillanatban válaszolt (3-1).

Különösen a tini Yamal tüzelte fel a népeket, talán ha egy, másfél négyzetméteres szabadon hagyott terület is elég volt neki, hogy 16 méterről tekerjen a kapus fölött a kapuba.

Aztán megadta a kirobbanó ünneplés alaphangját azzal, hogy rocksztárként ünnepeltette magát, majd a szögletzászlót megtámasztva már az egekbe emelte az oviedói közönség hangulatát.

Barátnőjének és családjának ajánlotta

„Nagyon jól vagyunk, nagyon boldog vagyok. Nagyon vártam, hogy a világbajnokság megnyerése után visszatérjek a válogatotthoz, és ennél jobb kezdést nehéz lett volna elképzelni” – idézte a nemzetközi sportsajtó Yamalt. A góljáról azt mondta, hogy a barátnőjének és annak családjának ajánlotta, akik a helyszínen nézték a mérkőzést.

Luis de la Fuente szövetségi kapitány ennél is erősebben fogalmazott róla:

Folyamatosan meglep minket. Annyi tehetsége és minősége van, hogy a legjobb Lamine-t még nem is láttuk.

A kapitány szerint Yamal egyre nagyobb ütemben fejlődik, és már most a válogatott egyik meghatározó játékosa, és „azon az úton van, hogy legendává váljon”.

Négy meccs, három gól

Yamalnak ez volt a negyedik gólja a legutóbbi három válogatott mérkőzésén, emellett egy gólpasszt is adott.

Nemzetek Ligája, 3. forduló

A divízió, 3. csoport:

Spanyolország–Csehország 3-1

Horvátország–Anglia 0-7

A csoport állása: 1. Spanyolország 9 pont, 2. Anglia 6, 3. Horvátország 3, 4. Csehország 0