Orbán Viktor csak most jön haza, miközben Hankó Balázs és Seszták Miklós már két napja a hatóságok vendégszeretetét élvezi

labdarúgás;Orbán Viktor;önkény;Seszták Miklós;Hankó Balázs;

2026-09-30 19:25:00 CEST

A volt miniszterelnök Sulyok Tamás elmozdításakor a foci vb, most az északír-magyar meccs miatt nem ért rá személyesen harcolni az önkény ellen.

A Fidesz kommunikációja alapján Magyarországon immár teljes az apokalipszis és az elnyomás: brüsszeli irányítás alatt tombol a tiszás önkény, a kormány az ÁVH újjászervezésével üldözi az ellenzéket. Ehhez képest Orbán Viktor programjai nem tükrözik ezeket a katasztrofális állapotokat. Miközben Seszták Miklóst és Hankó Balázst őrizetbe vették, a volt miniszterelnök csak távolról ért rá harcolni az önkény ellen, hiszen északír-magyar futballmeccs volt Belfastban.

A volt miniszterelnök nem sietett haza, ugyanis a 444 egy olvasója csak ma kora délután kapta lencsevégre a londoni Heathrow repülőtéren felesége és egy fiatal férfi társaságában, aki talán Orbán Gáspár lehet, de ebben az olvasó nem biztos.

Két volt minisztere, Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogát hétfőn, tehát a meccs napján függesztette fel a tiszás többségű Országgyűlés, amelyet követően Seszták Miklós besétált az ügyészségre, Hankó Balázs azonban saját családját kamerák elé állítva igyekezett mártírt csinálni magából. Egy időre elbújt a Fidesz frakcióirodájában, majd az idézést követően mégiscsak útnak indult. Azonban kicsit hosszabb út lett a tervezettnél, mert a rá várakozó kocsi nélküle indult el. Mindezt Orbán Viktor Facebook- oldalán „élőben a tiszás önkény: politikai megrendelésre koncepciós per!” felütéssel közvetítették.

Ehhez képest a volt miniszterelnököt annyira foglalkoztatta, hogy hazájában koncepciós perek indulnak politikai megrendelésre, hogy forradalom helyett inkább az északír-magyar meccset nézte a helyszínen. Most az is kiderült, hogy a volt kormányfő Seszták Miklós letartóztatását, illetve Hankó Balázs letartóztatásának indítványozását is lekéste.

Nem ez az első eset, hogy Orbán Viktor a labdarúgást választja. Sulyok Tamás volt köztársasági elnök elmozdításakor a Fidesz tüntetést szervezett, amelyen Áder János korábbi államfő is felszólalt, azonban Orbán sajnos ekkor sem ért rá, hiszen az amerikai-kanadai-mexikói szervezésű labdarúgó világbajnokságon szurkolt.