Több tízmilliárd forintos magyar állami támogatást hálált meg a BYD a Szijjártó Péternek adott vezetői állással

Szijjártó Péter;állami támogatások;BYD;

2026-07-16 05:19:00 CEST

A fideszes politikus sokat tett a kínai elektromosautó-gyártó magyarországi térnyeréséért.

Az akkor külgazdasági és külügyminiszter Szijjártó Péter felügyelete alatt több tízmilliárd forint állami támogatást kapott a a BYD-hoz, ahhoz a kínai elektromosautó-gyártóhoz, amely most munkát ad neki - emlékeztet a hvg.

A lap felidézi, a magyar állam számos esetben akár közvetlenül, munkahelyteremtésre hivatkozva, akár közvetetten, infrastrukturális beruházásokkal egyengette a kínai e-autóóriás európai térnyerését. Ezekről a beruházásokról rendre Szijjártó Péter akkori külgazdasági és külügyminiszter tett bejelentést.

A BYD tíz éve éve van jelen Magyarországon. Elsőként Komáromban létesítettek elektromos buszgyárat, amihez 925 millió forintot kaptak a magyar államtól munkahelyteremtésre. A nagy terjeszkedés azonban 2023-ban indult meg hazánkban: előbb azt jelentették be, hogy Fóton akkumulátor-összeszerelő üzemet nyitnak, amit körülbelül egymilliárd forinttal dobott meg a magyar állam. Utána pedig érkezett a nagy dobás, miszerint a cég első európai gyárát Szegeden építi meg egy 4 milliárd eurós, mintegy 1,4 ezer milliárd forintos beruházás keretein belül. Az Orbán-kormány akkor azt közölte, hogy összesen 46 milliárd forint értékű infrastrukturális fejlesztéssel járul hozzá a beruházás megvalósulásához. Ezen felül viszont munkahelyteremtésre közvetlen állami támogatást is kaptak, s bár ennek mértékét Szijjártó Péter nem árulta el, a cég többi beruházását nagyjából a teljes költség 10 százalékának megfelelő összeggel támogatta az állam, vagyis a lap szerint szinte biztos, hogy 100 milliárdos nagyságrendű az adófizetői hozzájárulás a szegedi autógyárhoz.

Tavaly tavasszal aztán a BYD azt is bejelentette, hogy további 100 milliárd forintos beruházás keretein belül a cég Budapestre költözteti az európai kutatási-fejlesztési központját. Miközben az újbudai irodaház megvásárlásával a kínai cég hirtelen Habony- és Rogán-közeli cégek főbérlője lett, az Orbán-kormány stratégiai partnerséget kötött a céggel, amelynek keretein belül további 20 milliárd forintos infrastrukturális fejlesztésre vállalt kötelezettséget. Az új központ építése után pedig a BYD bejelentette azt is, hogy bővíti a komáromi, elektromos buszokat gyártó üzemüket, amit a volt kormány ugyancsak a beruházási összeg közel 10 százalékával, 3,1 milliárd forinttal támogatott meg. „18 hónap alatt mesterhármas: a BYD három óriási beruházást jelentett be Magyarországon” – büszkélkedett akkor Szijjártó Péter.

Vagyis csak a nyilvánosan elérhető összegek alapján Szijjártó Péter minisztersége alatt az Orbán-kormány több mint 71 milliárd forinttal támogatta a BYD magyarországi terjeszkedését, ehhez jön még hozzá a szegedi gyárhoz nyújtott munkahelyteremtési támogatás, amely valószínűleg önmagában nagyobb összeg ennél - állapította meg a HVG.