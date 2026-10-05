Bűnügyi felügyelet alá helyezhetik Fásy Ádám feleségét

ügyészség;Nemzeti Kulturális Alap;Fásy Ádám;bűnügyi felügyelet;

2026-10-05 14:55:00 CEST

Az ügyészség szerint az eljárás jelen szakaszában enyhébb kényszerintézkedés is elég.

Nemsokára kiengedhetik a börtönből Fásy Ádám feleségét, Fásyné Gurzó Máriát és bűnügyi felügyelet alá helyezhetik - értesült az ATV, amely értesülést a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség megerősített.

Bodó Marianna, a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség szóvivője a csatorna érdeklődésére közölte: „A Bács-Kiskun Megyei Főügyészségen bűnszövetségben elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt folyamatban lévő büntetőügyben az ügyészség a 2026. szeptember 9. napja óta letartóztatásban lévő gyanúsítottak esetében a mai napon enyhébb kényszerintézkedés – bűnügyi felügyelet – elrendelését indítványozta.” A döntést azzal indokolta, hogy „az indítványok lényege szerint az eljárás jelen szakaszában a letartóztatással elérni kívánt célok enyhébb kényszerintézkedés alkalmazásával is elérhetők.”

A bűnügyi felügyelet legtöbb esetben házi őrizetet jelent. Az ügyészség indítványáról a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája dönt az ügyiratok alapján.

Fásyné Gurzó Máriát az NKA-kifizetések ügyében tartóztatták le különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználásának gyanújával. A gyanú szerint az érintettek 82,55 millió forint támogatást hívtak le a Nemzeti Kulturális Alaptól egy dokumentumfilmre, s bár az összeget elszámolták, a film akkor még el sem készült, a hiányt pedig fiktív, saját cégtől származó számlákkal próbálták elfedni.