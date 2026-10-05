Magyar Péter továbbra sem akar interjút adni a norvég közmédiának

média;külföldi sajtó;Magyar Péter;

2026-10-05 21:18:00 CEST

A kormányfő hazugsággal vádolja az NRK riporterét, úgy tűnik, bocsánatkérést vár.

Mint beszámoltunk róla, Magyar Péter reagált a norvég közmédiát és a Partizánt érintő, sajtószabadsággal kapcsolatos aggályokra, ezt követően pedig Zofia Paszkiewicz, az NRK interjú reményében Budapestre látogató berlini tudósítója kommentben kért időpontot a miniszterelnöktől. A kormányfő most válaszolt, azonban ismét nemlegesen.

„Tisztelt Magyar Péter miniszterelnök úr! A Norvég Közszolgálati Műsorszolgáltató (NRK) szeretne találkozni Önnel, hogy kérdéseket tegyen fel, és tisztázza az esetleges félreértéseket. Kérjük, adjon időpontot interjúra; bármikor visszatérünk Budapestre az Önnek megfelelő időpontban, hogy beszélgessünk a Magyarországon végzett fontos munkájáról” - kommentelte Magyar Péter magyarázó posztja alá Zofia Paszkiewicz, amelyre azonban a miniszterelnöktől a következő válasz érkezett:

„Elolvasva a hazugságokkal teli cikkét, nem hiszem, hogy erre a közeljövőben sor kerülne. Minden jót!”

Egy kommentelő értetlenül állt Magyar Péter elutasítása előtt. A kormányfő erre a hozzászólásra is reagált, a eképpen: „Ha nyíltan hazudnak rólad, akkor az első, hogy azt elismerik és esetleg elnézést kérnek.”

„Akkor most, hogy a norvég köztelevízió riportere elismerte, hogy hazudtak, és nem volt leegyeztetett interjúkérelmük, talán zárható is a magyar sajtót napok óta lázban tartó rendkívül fontos téma. Bár az elnézéskérés elmaradt…” - fogalmazta meg posztban is hiányérzetét a miniszterelnök.

Zofia Paszkiewicz a 444-nek részletezte a történteket az ő szemszögéből, ez a korábbi állításhoz képest annyi különbséget tartalmazott, hogy a norvég riporter elismetre, fixre egyeztetett időpontjuk valóban nem volt Magyar Péterrel.