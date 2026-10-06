Magyar Péter utasítást adott a diplomatáinak, a Tisza-kormány már a héten feloldhatja az ukrán EU-csatlakozás vétóját

Európai Unió;Ukrajna;vétó;uniós csatlakozás;Magyar Péter;

2026-10-06 09:06:00 CEST

Technikai jellegű, de szimbolikus jelentőségű lépésről lenne szó.

Magyarország várhatóan ezen a héten feloldja Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának egy technikai jellegű lépésével szembeni vétóját – írja két EU-s tisztviselő elmondása alapján a Financial Times.

E szerint Magyar Péter miniszterelnök arra utasította a magyar diplomatákat, hogy a munkamegbeszéléseken ne akadályozzák a következő két tárgyalási csoport esetleges megnyitásáról szóló, Ukrajnának és Moldovának küldendő levelek elfogadását. Ezek a klaszterek a belső piacot és a versenyképességet érintő kérdésekkel foglalkoznak. Az említett tisztviselők megjegyezték,

technikai jellegű, de szimbolikus jelentőségű lépésről van szó.

A lap hozzáteszi, a magyar kormány politikai támogatása végeredményben attól függ, hogy az ukrán parlament október 12-én elfogadja-e a nemzeti kisebbségek oktatási jogait bővítő törvényt. Az ügy régóta kiemelt jelentőségű Magyarország számára, a vonatkozó szabályozást pedig a magyar fél javaslatainak és észrevételeinek figyelembevételével dolgozták ki.

A tisztviselők hangsúlyozták,

a jogszabály elfogadásával lehetővé válna, hogy a két klaszter ügyében a tárgyalások megnyitásáról szóló folyamat még a tíz nap múlva Brüsszelben esedékes uniós csúcstalálkozó előtt megkezdődhessen.

Egy, a budapesti tárgyalásokat ismerő uniós tisztviselő szerint Ukrajna csatlakozási útja egyre világosabb, miközben tiszteletben tartják az előírásokat és a realitásokat.

Ha erről a két fejezetről sikerül megállapodni, Ukrajna esetében már csak kettő maradna, melyek a „zöld” politikával, illetve a mezőgazdasággal és kohéziós ügyekkel kapcsolatosak. Az Európai Bizottság azt reméli, év végéig Ukrajnával és Moldovával is sikerül megállapodni ezekről.

Mint megírtuk, Orbán Anita miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter nemrég közölte: Vszevolod Csencov ukrán miniszterelnök-helyettes személyesen tájékoztatta őt arról, hogy az ukrán parlament elé kerül a nemzeti kisebbségek oktatási jogait érintő törvényjavaslat. „Üdvözöljük ezt a lépést, amelyet az elmúlt hetekben folytatott kétoldalú magyar–ukrán szakmai egyeztetések és a kárpátaljai magyar közösség képviselőivel folytatott konzultációk előztek meg. Magyarország továbbra is a párbeszédben és a kárpátaljai magyar közösség mindennapjaiban is érzékelhető eredményekben érdekelt” – hangsúlyozta a tárcavezető. Hozzátette, „örülünk, hogy néhány hónap alatt több és valódi eredményt értünk el a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak megerősítése kapcsán, mint az Orbán-kormány 10 év alatt”.

Ezt követően lapunkat egy névtelenséget kérő, megbízható ukrán forrás arról tájékoztatta: megérkezett a végleges megerősítés a magyar fél részéről, hogy nincs több kérdésük, és továbbra is tartják magukat ahhoz a szöveghez, amelyben megállapodtak az ukrán féllel, rögzítették a két ország közti 11 pontos, a kisebbségi jogokat érintő törvényszöveg tervezetét. Még szeptember 27-én is voltak vitatott, de kevésbé lényegesnek számító vitapontok, amelyek alapvetően egészen apró technikai részleteknek tekinthetők. Az utolsó megbeszélés a két ország szakértői csapata között körülbelül 40 percig tartott. A kijevi parlament október 12-én ül össze újra, amikor napirendre tűzhetik a témát, és a törvénytervezetet akár már másnap, harmadnap el is fogadhatják, de azt legkésőbb október 16-ig véglegesítheti az ukrán törvényhozás a kifejezetten optimista megközelítés szerint.