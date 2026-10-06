Taotámogatás: több mint 21 milliárd forintot követel vissza a Tisza-kormány a sportszervezetektől

támogatás;TAO;TAO-pénzek;

2026-10-06 10:26:00 CEST

241 esetben folyamatban van a végrehajtási eljárás, ugyanakkor 121 esetben nem sikerült visszaszerezni az állami támogatást.

Részletesen áttekintette az elmúlt hetekben a hat látvány-csapatsportág (jégkorong, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda, vízilabda) 2022 és 2026 közötti társaságiadó (tao)-elszámolásainak a státuszát a Sportért Felelős Államtitkárság. Az erről szóló, Facebookon közzétett közlemény szerint az érintett időszak alatt mintegy 500,8 milliárd forint támogatás érkezett közel 2500 sportszervezethez, azonban a cégek adójából származó forintokat nem mindegyikük használta fel a jogszabályoknak megfelelően.

A beszámoló szerint a támogató – az eddigi elszámolások alapján –

több mint 21 milliárd forintot követelt vissza a sportszervezektől.

Az elmarasztaló záróhatározat után több mint félezer esetben nem tudták, vagy nem akarták visszafizetni az állami forrást. A szóban forgó ügyekben a támogató a hatósághoz, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz fordult. A közleményből kiderül, hogy

a NAV eddig összesen több mint 1,98 milliárd forint tekintetében sikeresen járt el, ez az összeg már visszakerült az államkasszába.

241 esetében folyamatban van a végrehajtási eljárás, ez több mint 10,3 milliárd forintra irányul: kézilabdában 62, kosárlabdában 42, labdarúgásban 121, röplabdában 13, vízilabdában 3 esetről van szó.

121 eljárás esetében (több mint 7 milliárd forint értékben) nem sikerült visszaszerezni az állami támogatást. Kézilabdában 30, kosárlabdában 18, labdarúgásban 46, röplabdában 25, vízilabdában 2 alkalommal hiúsult meg a végrehajtás.

kosárlabdában további 12, kézilabdában 4, labdarúgásban 2 olyan hitelezői igénybejelentés van folyamatban, amit egyelőre még nem a hatóság kezel.

A közlemény azzal zárul: a sportállamtitkárság célja egy átlátható sportfinanszírozási rendszer kialakítása.