Lemondott Horváth Péter, az Orbán-kormány által életre hívott a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke

oktatás;lemondás;Nemzeti Pedagógus Kar;

2026-10-06 10:55:00 CEST

Utódja megválasztásáig feladatait Rázsi Botond Miklós alelnök látja el.

Vasárnap, 2026. október 4-én lemondott az elnöki tisztségéről Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) elnöke – derül ki a testület közleményéből.

A tájékoztatás szerint Horváth Péter a lemondását intézményvezetői és egyéb feladataival, valamint családi okokkal indokolta.

Az új elnök megválasztásáig Rázsi Botond Miklós alelnök látja el az elnöki feladatokat.

Az Országos Küldöttgyűlés előreláthatólag 2026 novemberében választja majd meg a Nemzeti Pedagógus Kar új elnökét.

Mint ismert, a Nemzeti Pedagógus Kar 2013-ban, kormányzati kezdeményezésre jött létre annak érdekében, hogy egy egységes szervezet fogja össze az állami és önkormányzati fenntartású oktatási-nevelési intézmények pedagógusait. A Karnak egyebek mellett javaslattevő és véleményezési szerepet szántak az oktatással összefüggő jogszabályok megalkotása, módosítása során, illetve egy pedagógus etikai kódex létrehozására is felkérték, amely 2015-ben lépett hatályba. Az NPK valamennyi műveltségterületet lefedő, szám szerint 22 tagozatból áll, és minden megyében van területi szervezete. Létrejöttét komoly ellenérzések kísérték, egyebek mellett azért, mert kormányzati szándékból jött létre, kötelező tagsággal, így minden állami intézményben dolgozó pedagógus automatikusan a tagjává vált.

A Tisza-kormány oktatási és gyermekügyi minisztere, Lannert Judit tavasszal jelentette be, hogy megszüntetnék a pedagógusok számára kötelező NPK-tagságot. Horváth Péter ezt követően lapunknak nyilatkozva úgy vélekedett: önkéntes tagsággal nem biztos, hogy a jelenlegi formában, országos lefedettségű szervezetként tudnak majd működni.