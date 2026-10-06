Kiderült, Nagy Márton melyik zürichi cégnél dolgozik

Svájc;Zürich;Nagy Márton;

2026-10-06 15:55:00 CEST

A volt nemzetgazdasági miniszter nem kommentálta az értesülést.

Immár a zürichi ISP Groupnak dolgozik Nagy Márton volt nemzetgazdasági miniszter - értesült a Telex egy banki forrástól. A lap azt írta, az információt meg tudták erősíttetni, de maga Nagy Márton nem akarta kommentálni azt.

Az ISP Groupot 1993-ban alapították, strukturált termékekre, vagyonkezelésre és tőkepiaci szolgáltatásokra szakosodott, továbbá elemzéseket ír és publikál. A portál szerint Nagy Márton nincs benne a befektetési bank vezetésében, legalábbis a cég honlapján egyelőre nem szerepel a fotókkal feltüntetett 13 vezető között. A lap úgy tudja, elemzői-tanácsadói szerepben van, közvetlen kapcsolata magyarországi befektetésekkel nincs. A cég főtulajdonosa Roy Tal vezérigazgató-társalapító, elnöke a szintén társalapító Itay Strum, mindketten izraeliek.

Az már korábban is tudható volt, hogy az Orbán-kormány bukása után Nagy Márton gyors ütemben elhagyta Magyarországot és már Svájcban él, június végén költözött Zürichbe és a családja is követte. A Válasz Online szerint a bukott miniszter teljesen kiszállt a magyar politikából és a Fidesz vezetőivel sincs élő kapcsolata.