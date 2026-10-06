Meghallgatták az NVVH közpénzügyi elnökhelyettesi tisztségének pályázóit

meghallgatás;Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal;NVVH;

2026-10-06 14:47:00 CEST

A Fidesz és a Mi Hazánk nem vesz részt a kiválasztási folyamatban.

Meghallgatta az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) közpénzügyi elnökhelyettesi tisztségére pályázókat kedden délelőtt. A délutáni órákban a vádemelésért felelős elnökhelyettesi poszt pályázóinak bemutatkozásával, szerdán pedig a fellebbviteli elnökhelyettesi posztra pályázókkal folytatódnak a meghallgatások, ugyancsak zárt ülések keretében.

Az első, 9 órakor kezdődő zárt bizottsági ülést követően Hantosi István, a bizottság tiszás elnöke sajtótájékoztatón közölte, sem a pályázók nevét, sem a közülük személyesen is meghallgatott jelöltek adatait nem hozzák nyilvánosságra.

A bizottság várhatóan jövő hétfő reggel hozza meg döntését a kiválasztott vezető személyéről, az ő nevét ismertetni fogják.

Hantosi István a kiválasztás folyamatáról annyit árult el, hogy a pályázók közül minden bizottsági tag az általa legjobbnak ítélt három jelölt esetében indítványozhatott személyes meghallgatást, három, kettő, illetve egy pont odaítélésével. A bizottság azokat a pályázókat hívta be személyesen, akik a legtöbb hárompontos értékelést kapták - mondta.

A bizottság elnöke kitért arra is, hogy a pályázati kiírás adó- és vámügyi tevékenységhez, illetve ahhoz kapcsolódó jogi, gazdasági tapasztalathoz köti a jelentkezést, a jelöltek tapasztalatai így jellemzően ezekhez a területekhez fűződnek. Hantosi István megjegyezte, a bizottság döntését követően valószínűleg már a jövő heti plenáris ülésen megszületik az Országgyűlés döntése is az NVVH vezetőiről.

Az Országgyűlés augusztus 28-án már megválasztotta az NVVH elnökét, Unger Annát és nyomozati elnökhelyettesét, Tasnády Katalint, azonban a többi elnökhelyettesi tisztségre szóló pályázatokat eredménytelennek nyilvánították, és újakat írtak ki.

A Fidesz-frakció augusztus végén bejelentette, hogy képviselőik nem vesznek részt az NVVH vezetőinek jelölésében és kiválasztásában, egyben jelezték, hogy a hivatal létrehozásáról szóló törvény felülvizsgálatát kezdeményezik az Alkotmánybíróságnál.

A Mi Hazánk szintén kiszállt a kiválasztási folyamatból. „A nevetséges bizottsági kiválasztási folyamat színjáték, amelyhez így nem kívánunk asszisztálni” - írta Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke az X-en közzétett hétfői bejegyzésében. Szavai szerint Unger Anna elnök megválasztásakor „nem számított a közel száz pályázó szakmai felkészültsége, nem volt semmiféle pontrendszer, és a kormánypárti többséget nem érdekelték” a javaslataik.